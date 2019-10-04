Ankara'da aydınlatmalar yenileniyor

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmak hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışmalarına, ihtiyaç duyulan bölgelerde ise yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent EDAŞ, Ankara ilinde sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdürüyor. Ankara’ya 2019 yılının sonuna kadar 49.4 milyon TL’lik aydınlatma yatırımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ankara ilinde yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarını yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Faaliyet gösterdiği 7 ilde 7.4 milyon nüfusa hizmet veren Başkent EDAŞ 2019 yılının ilk 9 ayında Ankara’da yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında;

1498 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenmiştir.

12203 adet armatür yanar hale getirilmiştir.

Dış etkenler sebebiyle hasar gören 27990 metre kablo yenilenmiştir.

Başkent EDAŞ, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edecek.