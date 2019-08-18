Ankara'da halk otobüsleri zam için ısrarlı

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine zam yapılması çağrısını yineledi. Soydaş, “Ulaşıma zam artık zorunlu hale geldi.” dedi.

Daha önce de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşıma zam talebinden bulunduklarını belirten Soydaş, şunları aktardı:

“Geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ulaşıma acilen zam yapması gerektiğini belirtmiş ve bu beklentimizin kısa sürede gerçekleşmemesi halinde, esnaflarımızın telafisi mümkün olmayacak şekilde haciz ve icra işlemleri ile karşı karşıya kalacağını ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada, esnafımız kredilerini ödeyemez, yakıt alamaz ve araçlarını yürütemez durumdadır.

ZAM KAÇINILMAZ İDDİASI

2017 Ocak ayından bu yana yaklaşık 30 aydır çeşitli gerekçelerle ulaşıma zam yapılmamasının faturası Sayın Başkan Mansur Yavaş’a kesilmemelidir. Ulaşıma zam yapılması artık kaçınılmazdır.

Maliyetler artmamış olsa kamuoyu tepkisini anlamak mümkün olacaktır. Ancak takdir edersiniz ki o tarihten bu yana zorunlu giderlerdeki olağanüstü artış, esnafımızın Sayın Başkanı zor durumda bırakmamak için zam talep etmeme direncini kırmıştır. Yeni seçilmiş Belediye Başkanına zam çağrısı yapmak belki Sayın Başkanımıza kamuoyu baskısına neden olacaktır fakat diğer tarafta da binlerce ulaşım esnafının elde olmayan nedenlerle zor durumda olduğunu kabullenmek gerekir diye düşünüyor ve bekliyoruz.

Yakın zamanda Antalya, Adana, Bursa, Aydın vb. iller artan maliyetleri gerekçe göstererek, ulaşıma zam yapmak zorunda kalmıştır.Yukarıda da belirttiğimiz nedenlerle, Ankara'da ulaşıma zam yapılması artık keyfi değil, bir zorunluluktur. Esnafımızın yaşaması, ayakta durması için bu zorunluluğun artık yerine getirilmesi gerekmektedir.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesimizi duyacağına inanıyor, takdiri kendilerine bırakıyoruz.”