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Ankara'da havyan pazarları denetlendi

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan pazarlarını denetledi.

Ankara Haberleri 02.08.2019, 12:27 02.08.2019, 12:41
Ankara'da havyan pazarları denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Yakacık kurban satış ve kesim alanında denetimlerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan'ında katıldığı denetimlerde, veteriner hekimler tarafından çadırlar ve hayvanların küpeleri kontrol edildi. Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan, kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde pazara gelmesi ve satışının bu şekilde gerçekleşmesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

'KÜPESİZ HAYVANLARIN PAZARLARA GİRMESİNİ ENGELLİYORUZ'

Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz bir şekilde alabilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten Sinan, “Özellikle pasaportu olmayan, kulak küpesi eksik olan, zayıf, çelimsiz, hastalıklı hayvanların pazara girmesini engelliyoruz. Bununla ilgili 7/24 denetim yapıyoruz. Özellikle bakanımız Bekir Pakdemirli’nin bu konudaki yüksek hassasiyetleri tüm Türkiye teşkilatlarımız, tarım orman il müdürlüklerimiz ve veteriner hekimlerimiz, kurban komisyonlarımızca denetlenen sahalarda olumsuzlukların yaşanmaması için dikkatle hareket ediyoruz" dedi.
Kurbanlıkların sağlıkları konusunda rahat olunması gerektiğini belirten Sinan, vatandaşların da hayvanlara ait bilgilere kulak küpesi numaraları ile 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' adresi veya 'HaySag' isimli mobil uygulamadan ulaşabileceğini söyledi.


Haber-Kamera: Ebru KURT-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,()-

#Tarım ve Orman Bakanlığı #hayvan pazarları #kurban bayramı #ankara #ankara haberleri #Ankarada havyan pazarları denetlendi
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