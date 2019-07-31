Ankara'da Hayvan Pazarının Gözdesi, 1,2 Tonluk 'Alican'
ANKARA'nınn Yenimahalle ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında 23 bin liradan satışa çıkarılan 1,2 tonluk 'Alican' adındaki simental cinsi boğa, ilgi odağı oldu.
Yakacık Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında çeşitli illerden getirilen kurbanlıklar, satışa çıkarıldı. Pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaşlar 1000-1500 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcısını bekliyor.
Bozyel, satışlardan memnun olmadığını söyleyerek, "Henüz 11-12 tane satabildik, onlar da her sene geldiğimiz için sabit kendi müşterimize sattık" diye konuştu.
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