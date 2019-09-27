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Ankara'da ilk yardım eğitimi düzenleniyor

Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Dünya Kalp Günü etkinlikleri düzenliyor. “İlk Yardım Hayat Kurtarır” sloganıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkında düzenlenecek etkinlikte maketler üzerinde ilk yardım eğitimi verilecek.

Ankara Haberleri 27.09.2019, 12:19 Tuğçe Hanım
Ankara'da ilk yardım eğitimi düzenleniyor

Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde Dünya Kalp Günü etkinlikleri düzenliyor. “İlk Yardım Hayat Kurtarır” sloganıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkında düzenlenecek etkinlikte maketler üzerinde ilk yardım eğitimi verilecek.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile “İlk Yardım Hayat Kurtarır” sloganıyla 29 Eylül Dünya Kalp Gününde Ahlatlıbel Atatürk Parkında ilk yardım eğitimi verilecek. Maketler üzerinde kalp masajı uygulamalarının yapılacağı ilkyardım eğitimi ile acil yardım gereken zamanlarda profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor.

Halk sağlığı konusunda çeşitli hizmetler veren Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliği ile vatandaşlara, toplumda oldukça sık karşılaşılan ani kalp durması halinde en yakınında bulunan kişilerin nasıl müdahale edebileceğini Acil Tıp Uzmanları tarafından öğrenmeleri desteği verecek.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkında 29 Eylül Pazar günü 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğe dileyen vatandaşlar katılabilecek.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
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