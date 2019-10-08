Ankara'da öğrencilere toplutaşımda ücretsiz biniş hakkı teklifi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Belediye Meclisi’ne önerge vererek öğrencilere toplu taşımada aylık 52 ücretsiz biniş hakkı verilmesini istedi.



Daha önce öğrenci evlerindeki su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması için önerge veren Ali Osman Özdemir, şimdi de öğrencilerin toplu taşıma olanaklarından 52 binişe kadar ücretsiz faydalanabilmesi için önerge verdi. AK Parti'nin önergesiyle gündeme gelen yüzde 50 oranındaki su indirimi, belediye meclis üyelerinin takibi ve kararlılığı ile öğrenci evlerinin su faturaları yarı yarıya düşürecek karar çıkmıştı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında bulunan ve okulların açılmasına rağmen öğrenci biletlerinde ücretsiz 52 biniş uygulamasına geçilmediğine dikkat çeken AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir “Seçimden önce verilen sözlerin takipçisi olacağımı belirtmiştik ve gereğini yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz toplu taşıma ücretlerinde indirim ve iyileştirme beklerken, indirimli bilet aktarma ücretine 3 kat zam gelmesiyle şaşkınlık yaşamıştı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim vaatlerini gerçekleştirmeden önce zamları uygulamıştı. Biz de öğrenci kardeşlerimizin hakkını savunmak için önerge verdik. Ankara’daki öğrenci kardeşlerimize her ay 52 biniş hakkının ücretsiz olarak verilmesini istedik.” dedi.