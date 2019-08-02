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Ankara'da Şehrin İlk ve Tek Golf Simülasyon Alanı Açıldı

Ankara'da şehrin ilk ve tek golf simülasyon alanının açılışı 1 Ağustos Perşembe günü büyükelçilerin katılımıyla Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da gerçekleşti.

Ankara Haberleri 02.08.2019, 14:47 Tuğçe Hanım
Ankara'da Şehrin İlk ve Tek Golf Simülasyon Alanı Açıldı

Şehrin ilk ve tek golf simülasyon alanının açılışı 1 Ağustos Perşembe günü Ankara’da bulunan büyükelçilerin katılımıyla Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da gerçekleşti.


Golf severlerin büyük keyifle deneyimlediği simülasyon sistemi için henüz yeni görevine başlayan Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ve Lugal, A Luxury Collection Hotel, Ankara Genel Müdürü Ali Sarı, “Sheraton Ankara olarak bir ilke daha imza atmak çok gurur verici, Golf Lounge hem profesyonel anlamda golf oynayan hem de öğrenme isteği olan herkesin gelip görmesi gereken bir yer.” ifadelerini kullandı.

#Ankarada Şehrin İlk ve Tek Golf Simülasyon Alanı Açıldı #ankara haberleri #Sheraton Ankara Hotel & Convention Center #Genel Müdür Ali Sarı
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