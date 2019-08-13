Ankara'da serbest kartlarda 2020 vize ücretleri belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma araçlarında geçerli serbest ya da indirimli olarak kullanılan Ankarakart’ın 2020 yılı vize bedellerini belirledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla; Başkent’te yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli Ankarakartlar için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeler belirlendi.

61-65 yaş YAŞLI KARTı 120 TL

61-65 yaş arası vatandaşlar, TÜİK, PTT ve Kamu Kartı ile Öğretmen Pasosu kullananların; EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik’te, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ödeyeceği vize ücretleri şöyle olacak:

YAŞLI SERBEST KARTI (61-65 Yaş Arası): 120 TL

TÜİK KARTI: 85 TL

PTT KARTI: 85 TL

KAMU KARTI: 85TL

ÖĞRETMEN PASOSU: 70 TL