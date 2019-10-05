Ankara'da sporun yaygınlaştırılması için seferberlik

Ankara'da okullarda sporu yaygınlaştırmak için çalışmalar artırıldı. bu amaçla Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

"Yetişkinlere Yönelik Spor Kursları ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz sayın Turan Akpınar'ın başkanlığında Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Şube Müdürü Yalçın Zerdali, Yenimahalle Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İlçelerin Gençlik ve Spor Müdürleri, İlçelerin Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürleri ve 29 Halk Eğitim Merkezi Müdürünün katılımı ile Yenimahalle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı yapıldı.

Tüm paydaşlarımızın katıldığı toplantı, Ankara genelinde sporu yaygınlaştırmak ve herkesi spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi."

Bu arada Halk Eğitim Merkezlerinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının da konuşulduğu toplantı katılımcılardan gelen sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.