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Ankara'da toprak kayması: 1 ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:10 09.10.2019, 10:35
Ankara'da toprak kayması: 1 ölü
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi 1525. Sokak'ta kanalizasyon hattı döşeyen işçi Kudret Aytekin (47), bastığı toprağın kayması sonucu kanalın içine düştü.

İşçi Aytekin, üzerine kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aytekin, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu toprak altından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aytekin'in cesedi, daha sonra Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hayatını kaybeden Aytekin'in 2 ay önce çalışmak için Kahramankazan'a geldiği, cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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