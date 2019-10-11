Ankara'da Yatırım İçin Nereden Ev ve Arsa Alınır?

2019 Ankara yatırım önerileri, küçük çapta ya da ciddi meblağlarda yatırım yapmak isteyen başkentli vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer almaktır. 2019 yılında Ankara'da arsa nereden alınır sorusunun yanıtı doğru yatırım yaparak kısa vadede ya da uzun vadede yüklü miktarlarda kazanç sağlamak isteyenlerin yanıtlarını en çok merak ettiği sorular olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle bu tür yatırım yapmak isteyen kişilerin çevresinde ya böyle zamanında arsa alıp zaman içinde çok zengin olan kişiler bulunmakta ya da bu kişilerin hikayeleri anlatılmaktadır. Örnek olarak 30 bin 40 bin liraya arsa satın alan kişiler, 5 sene geçtikten sonra arsanın imar görmesi sebebiyle kat karşılığı müteahhite verip karşılığında 5 daire alabilmektedir. Bu noktada öncelikle bazı hususların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmelidir. Yatırım yaparken herkesin bildiklerinin aksine kimsenin bilmediği yerler kovalanmalıdır. Bu sayede 300 bin liralık bir yatırımın karşılığı 1 sene sonra 400 bin lira olmamalı en az 1 milyonluk olmalıdır.

Ankara'ya Yatırım İçin Alınacak Arsalar

Belören, Susuz, ,Tuluntaş, Karataş, Dodurga, Yapracık, İmrahor, Örencik gibi herkesin diline pelesenk olmuş yerlere yatırım yapılmamalıdır. Ankara'da arsa alacak kişilerin henüz konuşulmayan, bilinmeyen yerlerde yatırım yapıp, herkes buralara hücum ederken satış yaparak karlı bir yatırım elde etme amacında olması gerekir.

Eğer al-sat yatırım yapmayı düşünüyorsanız, yatırım bedeli yüksek, kazanç olarak düşük olan İmrahor Vadisi civarında arsa alabilirsiniz. Fakat bu yerlerin fiyatlarının da en üst seviyelerini zorlamaya başladığına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu bölgedeki arsaların azımsanmayacak bir çoğunluğu holdinglerin elindedir. Vatandaşların buradan arsa bulma fırsatı düşüktür.

Ankara Arsa Yatırım Tavsiyeleri

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Ankara'da henüz betonu dökülmemiş ve inşaat sektöründe yaşanan mali kriz sebebiyle yapımı ertelenmiş projelerin belirlenmesi,

On birinci kalkınma planının yakından takip edilmesi,

Ankara'nın gelecek 1, 2 yıl içinde ne gibi yatırımlara ev sahipliği yapılacağının öğrenilmesi,

Cumhurbaşkanı 00 Günlük İcraat Programlarının yakından takip edilerek Ankara ile ilgili ne tür projelerin olduğunun bilinmesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesinin imar ve bayındırlık faaliyetlerinin takip edilmesi,

Yatırımcıların söylentilere inanmaması ve stratejik noktaraları herkesten önce belirlemesi sağlam bir yatırım yaparak yüksek kazançlar sağlamak için gerekmektedir.yakından takip edilmelidir. Bu ilçelerde imara başlanması gündeme gelen projelerin takip edilmesi yatırımcılar açısından faydalı olacaktır. Ankara'danda bulunmak isteyenlere şu tavsiyeler verilmektedir:

Ankara'da sanayi bölgelerine yapılan yatırımların radara alınması yatırımcılar için iyi seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ankara'da Dökümcüler OSB Projesi ve Esenboğa Raylı Sistemi son dönemde en çok dikkat çeken projeler arasında yer almaktadır. Bu projelerden yararlanarak yatırımların hangi stratejik bölgelere yapılması araştırılması gerekmmektedir. Esenboğa Raylı Sistemi durakları nerelerde olacak ve hangi bölgelerden geçecek bu soruların yanıtlarına ulaşıldıktan sonra belirlenen stratejik alanlarda yatırımlar yapılabilir.

Ankara'da İkinci Çevre Yolu Civarında Arsa Yatırımı

2038 Ankara Çevre Düzeni Planı gündeme geldikten sonra Ankaralı vatandaşlara bu projenin dışında arsa satın almaları tavsiye edilmemektedir. Her ne kadar uzun bir süreç gibi gözükse de Ankara'da arsa alınarak en fazla kazancın elde edilebileceği projelerin başında ikinci çevre yolu planlaması gelmektedir.

Ankaralılara tavsiye edilen kısa ve orta vadeli yatırımlar için;

Bilkent Şehir Hastanesi ile Kent bağlantısı için yeni açılacak yollar

ODTÜ Teknokent Kaşvağı’ndan Ankara Bulvarı ve Sabancı Bulvarı’na bağlantısı

ODTÜ Teknokent ve Çevre Yolu arasında ayrıca İncek Bulvarı’na da bağlantı yolu

önerilmektedir. Bunların yanı sıra orta ve uzun vadeli yatırımların yapılacağı bölgeler; Ankara - Niğde otoyolu, Ankara - İzmir otoyolu, Ankara 2. çevre yoludur.

Ankara'nın en çok prim yapan ilçeleri de yapılan araştırmalar neticesinde şu şekilde belirlenmiştir: Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Çubuk, Keçiören ve Kızılcahamam oldu. Konut fiyatları en çok düşen ilçeler ise Beypazarı, Elmadağ, Nallıhan, Haymana ve Çamlıdere ilçeleridir. Bu ilçelerde konut fiyatlarında yaşanan değişimler dikkat çekmektedir. İki odalı konutların fiyatı yüzde 1,74 artarken, üç odalı konutların fiyatı yüzde 2,72 oranında artış kaydetti. Ankara’da dört odalı konutların fiyatı ise Eylül ayından sonraki artışın etkisi ile Haziran ayına kıyasla yıl sonunu yüzde 65,21’lik bir fiyat artışı ile kapattığı için Ankara'da nereden ev alınır sorusunun yanıtını arayanlar bu bölgeden ev tercihinde bulunabilirler.