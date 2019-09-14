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Ankara deprem son dakika 14 eylül 2019

Ankara deprem son dakika 14 eylül 2019. Çankırı 'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem Ankara'da da hissedildi.

Ankara Haberleri 14.09.2019, 09:12 14.09.2019, 09:22 Emir Yılmaz
Ankara deprem son dakika 14 eylül 2019

Ankara deprem son dakika 14 eylül 2019

Ankara saat: 09.00 sıralarında deprem oldu.

Son dakika haberi: Çankırı 'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem Ankara'da da hissedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.
 

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