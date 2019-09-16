Ankara duvarları, engelsiz filmler festivali ile renkleniyor

Yedinci yılında yine bir yeniliğe imza atan Engelsiz Filmler Festivali, mural (duvar resmi) etkinliğini programına ekliyor. Festivalden bir hafta önce yapılacak etkinlikle, Ankara’daki üç farklı binanın duvarı mural sanatı ile renklenecek.

Engelsiz Filmler Festivali’nin bir parçası olarak tasarlanan Mural Ankara, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. British Council iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, üç mural sanatçısı ile üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların şehirde yaşadığı sorunların mural sanatı ile bir temsiliyet ve ifade alanı bulmasını sağlayacak.

Çankaya Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik kapsamında, 26 Eylül Perşembe günü üç mural sanatçısı ve üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların gündelik hayatlarında sık sık karşılaştıkları sorunlar üzerine konuşacaklar. Sanatçılar, bu toplantıda konuşulanlar üzerinden bir mural fikri oluşturup görsel bir taslak çizecekler. Ardından her sanatçı, çizdiği taslağı 27-29 Eylül tarihleri arasında Çankaya bölgesinde bulunan üç farklı duvara uygulayacak.

Mural Ankara’da yer alacak sanatçılar; çalışmalarında büyük ölçüde kadın formlarınıöne çıkaranFriz(Belfast), video, tipografi ve sokak sanatıalanlarında çalışan Ekin KılıçEzer (Ankara) ve şablon baskı, kostik teknikleri ile sokak sanatında eserler üreten Yeşim Paktin(İstanbul).

Etkinliğe katılacak aktivistler ise klinik psikolog ve engelli haklarıaktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanlarından Elif Gamze Bozove Engelli Kadın Derneği’nde gönüllüve yönetim kurulu üyesi Fatma Köseoğlu Güldal.

Sanatçıların işleri, Barbaros Mahallesi Abay Kunanbay Caddesi No:4, Esat Pazar Yeri, Belligün Caddesi No:18, ve Büklüm Sokağı No:29, Kavaklıdere adreslerinde görülebilecek

Etkinlik ve Gösterimler Ücretsiz

26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Engelsiz Filmler Festivali’nin yan etkinliği olarak gerçekleştirilecek Mural Ankara, festivalin diğer etkinlik ve gösterimleri gibi ücretsiz.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festivalin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.