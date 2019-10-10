Ankara Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara Haberleri 10.10.2019, 17:21 10.10.2019, 17:38
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş'ın İl Emniyet Müdürlüğüne gelişinde karşılama töreni düzenlendi.
Tören mangasını selamlayan Aktaş, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve il emniyet müdür yardımcılarıyla bir süre görüştü ve ilde yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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