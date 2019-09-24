Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'da

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının TCDD kuruluşunun 163'üncü yıl dönüm etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Turistik Doğu Ekspresi" rotasında tertip edilen turnenin ikinci durağı Erzurum Garı'nda konser verildi. TCDD'nin kuruluş yıl dönüm etkinlikleri kapsamında dün Ankara Garı'ndan hareket eden "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a erişti.

Trenle şehre gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası takımı, tren garında kıtlama şeker ile semaver çayı içtiler. Nesrin Bayramoğulları'nın şefliğini yaptığı 55 kişilik orkestra ekibi, garda kendilerini karşılayanlara konser verdi. İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, TCDD'nin 163. senesini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutladıklarını söyledi.



Dün tarihi Ankara Garı'nda konser verip turnelerini başlattıklarını hatırlatan Olcay, "Erzincan'da da güzel bir konser yaptıktan sonra Erzurum'a geldik." dedi.



- "Bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu"

Olcay, Erzurum'daki konserin ardından Kars'a giderek konser vereceklerini anlatarak, şunları dile getirdi: "Trenlerde çok yaşanmış şeyler var. Zamanında trenlerde posta giderdi, insanları da tren götürdü. Onun dışında trende sevgililer, sevenler, kavuşanlar ve askerler vardı. Bu trene, müthiş bir kültür ve sanat treni diyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl bu kültür ve sanat treninin doğuya gelmesini istiyoruz. Bu proje bizim projemizdi, TCDD'ye götürdüğümüzde kendilerinin de 163. yılı olduğunu söylediler. Birlikte çok güzel bir konser serisi yapıyoruz, konserlere ilgi çok yüksek. Tarihte böyle bir turne yok, bu turne hem TCDD'ye hem de bize nasip oldu."



Konsere, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamındaki konserlerini 28 Eylül'e kadar sırasıyla Kars ve Sivas Divriği'de yineleyecek.