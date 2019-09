Ankara Kaçıncı Deprem Bölgesinde? Ankara Deprem Haberleri

Ankara Kaçıncı Deprem Bölgesinde?

Ankara deprem bölgesi seviyesi uzmanlar tarafından açıklanmış olup Ankara’nın ve İç Anadolu’dan birçok ilin yer aldığı deprem bölgesi kodu 4’tür. 4. Deprem bölgesinde yer alan Ankara, deprem riski ortalama olan şehirler arasında yer almaktadır. Ankara’da yapılan şehircilik çalışmaları ve artan bina sayısı gibi nedenlerden dolayı bir deprem yaşanır ise tüm vatandaşların sığınaklara yerleşmesi gerektiğine dair haberler günümüzde sıkça duyulmaktadır.

Ankara’nın bölgeleri de kendi içinde 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere farklı deprem bölgelerine ayrılmaktadır. Ankara genel olarak 4. Deprem bölgesidir. Ankara’nın en risksiz yeri Çankaya bölgesi olup Çankaya’nın deprem bölge kodu 4 olarak belirlenmiştir. Ankara en risksiz deprem bölgesi olarak kabul edilmekte ve deprem yaşanma olasılığı oldukça az olduğu uzmanlar tarafından açıklanmaktadır.

Ankara ve Deprem

Ankara 4. Deprem bölgesinde yer almakta olan bir ildir. Uzman yorumlarına göre Aankara’da bir deprem yaşanma ihtimali oldukça az olup Türkiye’deki en risksiz şehirler arasında yer aldığı söylenmektedir. Ankara ilinde meydana geln son depremler şöyle;

20 Ağustos 2019 Merkez üssü Mamak ilçesinde 3.0

25 Ağustos 2019 Merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.3

28 haziran 2019 Merkez üssü Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3.5

29 haziran 2019 Merkez üssü Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.5

14 Eylül 2019 Merkez üssü Çankırı 4.7 şiddetindeki deprem Ankara'da hissedildi

Hangi Deprem Çeşidi En Fazla Yıkıcı Özelliğe Sahiptir?

En yıkıcı özelliğe sahip deprem türü tektonik depremlerdir. Bu depremler yer kabuğunda meydana gelen hareketlenmeler sonucunda ortaya çıkmaktadırlar. Halk arasında bu depremlere volkanik deprem adı da verilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de en sık meydana gelen deprem türünün volkanik depremler olduğu bilinmektedir.

Depremlerin Yıkıcı Etkilerinden Korunmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Tektonik depremler her sene yüz binlerce insanın can ve mal kaybına uğramasına neden olmaktadır. Konu hakkında bilinçlendiğiniz zaman depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmeniz mümkün.

Depreme karşı önlemlerde ilk sırada deprem sırasında kullanabileceğiniz bir deprem çantası oluşturmaktan geliyor. Bu çanta hem sizin hem de varsa çocuklarınız ve evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Çantanın içinde;

Su

Bir miktar para

Gazlı bez

Oksijenli su

Makas

Yara bandı

Pamuk

Temel ilk yardım malzemeleri

Kıyafet

Enerji verecek yiyecekler bulundurulmalıdır.

Bu çanta deprem olduğu zaman erişilmesi kolay bir yerde bulundurulmalıdır. Eğer eviniz büyükse çantayı birden fazla yerlerde konumlandırabilirsiniz.

Depremler Neyin Habercisi 2019

2019 yılı depremleri neye alamet olabilir, öncü mü artçı mı? 2019 yılına yoğun deprem olayları ile girdiğimiz için, herkes tarafından merak edilen sorun, depremler öncü olup olmadığıyla ilgiliydi. Uzmanlar bu konuda, farklı görüşlere sahipler. Fakat, genel görüş itibariyle uzun zaman boyunca, Türkiye’de büyük şiddetli bir deprem olmadığı için her an olabileceği yönündedir. Öncü deprem nedir? Öncü deprem, büyük ana depremden önce meydana gelen depremdir. 4.0 – 6.0 ML şiddetinde ya da daha yüksek şiddetle meydana gelebilir. Öncü deprem, büyük depremi tetikleyen bir deprem olduğu için, kısa süre sonra büyük deprem meydana gelir.

Son Türkiye Depremleri

Meydana gelen en son depremler , küçük çaplı Türkiye’nin farklı bölgelerinde depremler olmaktadır. Türkiye deprem son dakika 2019 yılına ait verilere, Kandilli Rasathanesi üzerinden ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Son dakika depremler şunlardır:

Marmaris - Muğla 7 Mayıs - 1.4 ML 14:04 saatlerinde,

Menderes – İzmir – 7 Mayıs - 2.2 ML 14:02

Marmaris – Muğla – 7 Mayıs - 2.3 ML 13:23

Hangi Depremler Tehlikeli?

Tehlikeli olan deprem lerin başında tektonik depremler gelmektedir. Tektonik depremlerin diğer adı volkanik depremlerdir. Dünya’da meydana gelen deprem türlerinden en yaygın olanı tektonik depremlerdir. Yapılan araştırmalara göre en can alıcı ve çevrede yıkıcı etkisi bulunan depremler budur. Volkanik depremlerde depremin oluşma nedeni yer kabuğunun hareketidir. Bu büyük kitlelerin hareket etmesi, yer yüzünde şiddetli sarsıntılara neden olmaktadır.

Depremden Korunmak için Bunlara Dikkat Edin

Deprem ilk yardımı bilgilerini elde ederek bir kişinin hayatını kurtarmanız mümkün. İlk yardım dersleri belediyelerden ücretsiz olarak alınabilir. İnternette de bir çok makale ve video bulunmaktadır. Temel ilk yardım bilgilerini öğrenmek vakit alıcı değildir. Depremden korunma için ilk yardım öğrenin.

Evinizin çeşitli yerlerinde deprem olması halinde sizi koruması için bir çanta hazırlayın. Bu çantanın içine hem ilk yardım malzemelerini koyun hem de sizi deprem olduktan sonra hayatta tutacak gıdaları koyun. Kuru gıdalar ve su çantada muhakkak bulundurulmalıdır. Gazlı bez, yara bandı ve oksijenli su da muhakkak bulunsun.

Depremden Nasıl Korunuruz?

Depremden korunma yolları , her ne kadar depremi engelleyemese de depremin ortaya çıkarmış olduğu etkileri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ülkemiz fay hatları üzerinde bulunan ve her zaman bir deprem tehlikesi ile karşıya kalan bir coğrafi konumda yer almaktadır. Hal böyle olunca ülkemizde sıkça deprem konusunda vatandaşlarımızın üzerine düşenler ve depremden korunma yolları eğitimleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Her ne kadar depremin ne zaman olacağını bilemesek de depremin zararlarından korunmak için elimizden geleni yapabiliriz. Bu sayede yaşanacak zararı en aza indirmiş oluruz.

Depremden Korunma Yolları Nelerdir?

Depremden korunma yollarının en temeli, kişilerin oturdukları evin temelinin depreme dayanıklı bir yapıdan üretilmiş olmasıdır. Depreme dayanıklılık için konutların mutlaka uzman bir kişi tarafından incelenmesi gerekir. Depremden korunma yolunun en önemlisi ise deprem anında kişilerin sığınabileceği bir güvenli alanın olması gerektiğidir. Aynı zamanda kişiler, deprem anında kendilerini devrilebilecek olan kitaplık ya da vitrin gibi eşyalardan uzak tutmalıdırlar. Diğer önemli bilgi ise gaz, vana ve elektrik şalterlerinin yerinin öğrenilmesidir. Bu gibi faktörlere dikkat edildiğinde depremde meydana gelebilecek olan hasarı en aza indirmek mümkündür.

Depremi Kimler Hisseder?

Depremi hissedenler genelde hayvanlardır. Hayvanların insanlardan daha duyarlı olmaları ve iç sezilerinin doğaları gereği daha yüksek olması, onların depremleri hissetmelerini sağlayan en önemli faktördür. Canlıların deprem olmadan kısa bir süre öncesinde vermiş oldukları anormal tepkiler üzerine bu çıkarımı yapan bazı araştırmacılar, deprem esnasında tepki verem canlıları davranışlarına göre de sınıflandırmıştır.

Depremde Tepki Veren Canlılar

Yapılan bir araştırmada depremden kısa bir süre önce anormal tepki veren bazı canlı grupları araştırmacıların oldukça dikkatini çekmiştir. Buna göre hayvanları ayırarak tepkilerini ölçen araştırmacılar belirli canlılara göre şu gruplandırmayı yapmıştır;

Köpekler; aşırı yüksek sesle uluma ve ağlama davranışları, sahiplerini bulundukları yerden götürme tutumları bu canlılarda görülen en önemli davranış örüntüleridir.

Kedi; yavrularını taşıma, huzursuzluk, iştahsızlık ve karnı üzerinde yere sürünme davranışı,

Koyun; kümeleşme ve meleme davranışını sıklaştırması,

İnek; kümeleşme, tek bir çizgide dizilme ve saldırgan tutumlar,

At; kaçınma davranışı, huzursuzluk,

Yarasa; Ara vermeden daire çizerek uçma davranışıdır.

Yukarıda verilen bazı davranış örüntüleri deprem esnasında bazı canlıların yapmış olduğu davranışladır.