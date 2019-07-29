Ankara Kalesi’nin Sorunları İçin Ortak Akıl

Ankara Kalesi’nin sorunları Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Ankara Kalesi Derneği Eski Başkanı Şevket Bülend Yahnici moderatörlüğündeki toplantıya; Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile kurum temsilcileri katıldı.

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE: ANKARA

Ankara Kalesi’ndeki eksikliklerin tek tek tespit edilmesi ve esnafın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son yıllarda katıldığım en verimli toplantı olduğunu söylemeliyim. Ankara uzun yıllar ihmal edilmiş bir kent. Aslında Ankara üstü örtülü bir hazine. Kıymetini bilemediğimiz bir hazine. Çok uzun yıllar Ankara'da rant konuşuldu, imar konuşuldu, betonlaşma konuşuldu ama hiç bir zaman tarihimizi konuşmadık. Ankara Kalesi'ni, Roma Hamamı’nı, Hacı Bayram'ı, Anıtkabir'i, Ankara'nın müzelerini, eserlerini konuşmadık. Bundan sonra konuşacağız. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız yanımızda ve hiçbir çatlak ses yok. Hepimiz el ele vererek bir tarih yazacağımızı düşünüyorum.”

ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise toplantının amacının ve hedeflerinin belirlenmesi konusunda çalışma grubu kurulacağını belirterek, “Başkent hepimizin şehridir. Başkent’in hukukunu korumak, Anadolu'nun, Medeniyetin, Cumhuriyet'in hukukunu korumaktır. Bu adanmışlıkla irade koyacağımızı ifade etmek isterim. Süreci de hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

“SOMUT ADIMLAR ATMALIYIZ”

2 saatten fazla süren toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ankara Kalesi esnafı bölgedeki sorunları dile getirdi. Kurumlar arası işbirliği vurgusunun yapıldığı toplantıda Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, görüş ve önerileri tek tek not etti.

Ankara Kalesi’nin turizm konusunda kalkınması için gereken tüm adımları atmak gerektiğini ve bunun için de kurumlar arasında koordinasyonun önemli olduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, “Türkiye’nin kalbi Ankara, Ankara’nın kalbi ise Altındağ’dır. Altındağ’ın kalbinin attığı başlıca yer ise Ankara Kalesi’dir. Bugün burada verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıları icraata dönüştürmemiz için somut adımlar atmamız gerekiyor. Biz Ankara Kalesi’nin eski cazibeli günlerine dönmesi için çalışıyoruz ve bunun için de işbirliğine hazırız. Bizlerin gelecek nesillere bırakacağı emanetlerden biri olan Ankara Kalesi’ne sahip çıkmak hepimizin görevi. Ben Ankara Kalesi’ne geçmişten bugüne katkısı, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

KALE ÇOCUKLARI İÇİN PROJE

Turizm konusunda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, “Sadece burası için değil; Ulus, Ulucanlar, Anafartalar, Hamamönü ve Hamamarkası için de ortak akılda buluşmalıyız. Geçmişimize bir borcumuz var. Burada kentin hemen hemen tüm paydaşları bulunuyor. El ele verirsek sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Biz yakında Kale Mahallesi çocukları için de bir projeyi hayata geçireceğiz. Çocuklarımıza dil eğitimi, sanat eğitimi, spor ve turizm eğitimi vereceğiz. Kale’de sosyal bir dönüşüm için gerekli adımları da atmak gerekiyor” diye konuştu.