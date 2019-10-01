Ankara Kalkınma Ajansı Teknofest'e katıldı

Ankara Kalkınma Ajansı, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında devam eden ve 1 milyon 700 bin rekor katılımcı sayısına ulaşan Teknofest 2019 (Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali)e katılım sağladı.

Teknofest kapsamında düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı-ISIF 2019’a ise, daha öncesinde Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlemiş olduğu TechAnkara Proje Pazarları’nda ilk 100’e girmiş olan proje sahipleri arasından altı girişimci firma ile katılım sağlandı. ISIF 2019 kapsamında Değerlendirici Kurul’da yer alan Malezya Araştırma Enstitüsü Direktörlüğü Yetkililerinden oluşan jüri; stantları gezerek birebir girişimcilerle görüşmeler yaptı.

Görüşmelere istinaden yapılan oylama neticesinde katılım sağlayan girişimcilerden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün uçucu küllerin karakteristikleri ve çevreye etkilerinin araştırılması projesi altın madalya, DevlopSOFT Yazılım Şirketi Dev Secure-Antivirus Yazılımı projesi bronz madalya, arama kurtarma keşif robotu projesi bronz madalya, Öncü Bilim İnsanları Derneği’nin deniz dibi atıklarının yapay zeka destekli robot denizaltı ile temizlenmesi projesi bronz madalya ve BNMS A.Ş.’nin yerli milli iş geliştirme kartı Mardinio rojesi bronz madalya kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde sekiz ajans katılım sağlamış ve katılım sağlayan ajanslar arasında yer alan Ankara Kalkınma Ajansı standında Ankara yatırım ortamı tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır; Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara standı girişimcilerine ziyaret gerçekleştirerek ve girişimcilerin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi aldılar.