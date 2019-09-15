"Ankara kültürünün yaşatılması için öncülük yapıyoruz"

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkan Halil Bahadır Saka, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaparak, bu anlamda Ankara adına öncülük ettiklerini dile getirdi.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi’nde yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Çankaya Şube Seymenleri, Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezinin bulunduğu Ankara Konağı´nda Seymenlik kültürü ve halk oyunları eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkan Halil Bahadır Saka, Ankara’nın tüm boyutlarıyla zengin bir tarihe, kültürel ve geleneksel mirasa sahip olduğunu belirterek, “Bizim amacımız; Ankara’nın tarihine, kültürüne, günümüze kadar gelebilmiş gelenek ve göreneklerine, folkloruna, sosyal yaşam tarzı ve sanatına ilişkin değerlere, zengin çeşitliliğe sahip çıkmak, yaşatmaya çalışarak, gelecek kuşaklara aktarmaktır.” dedi.

Saka, Ankara Kulübü Derneği’nin 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulmuş, Ankara kültürünü, geleneklerini koruyan Ankara'nın en köklü sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayarak, “Ankara’mızın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Kulübü Derneği olarak bizler; ‘Ankaralılık’ ve ‘Başkentlilik’ bilincinin, 'Seymenlik' kültürünün yaşatılması ve değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Yakın zamanda büyük bir coşku ile kutlayacağımız; Ankara tarihinde dönüm noktası özel günlerin; 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul edişi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu ve özellikle 27 Aralık Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümünde yapılacak tören ve anma programları için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Yeni üyelerimizin aramıza katılmasıyla birlikte her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Ankara Kulübü Derneği'nin taşıdığı misyona bağlı hedeflerimizi inşallah daha güçlü bir kararlılık ile hep beraber yerine getirmek için çalışacağız.” diye konuştu.