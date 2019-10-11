Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu depo mu metro mu?
Ankara Kızılay Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerin eski parçalarının iniş çıkışı kapatacak şekilde depolanması çirkin bir görüntüye sebep oluyor.
Ankara’da toplu taşımda raylı sistem rahatlığı yaşanırken metro istasyonlarındaki uygulamalarda yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor. Kızılay Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerin eski parçalarının iniş çıkışı kapatacak şekilde depolanması çirkin bir görüntüye sebep oluyor.
Vatandaşlar, mesai saatlerinin başlangıç ve bitişlerinde yolcu yoğunluğunun fazla olduğuna dikkat çekerek bu görüntünün sadece çirkinlik değil güvenlik açısından da sakıncalı olduğunu ifade ediyorlar.
Kızılay metro İstasyonu’nun raylı sistemin merkez istasyonu olduğunu ifade eden Başkentliler, kullanılmayan X-RAY cihazlarının yanı sıra yürüyen merdivenlerin parçalarının depolanmasının yaşanabilecek bir olumsuzlukta sıkıntıya yol açacağına dikkat çekiyorlar.
X-RAY CİHAZLARI KADERİNE TERK EDİLDİ
Bu arada Ankara’da metro istasyonlarında güvenlik önlemlerini arttırmak amacıyla 2017 yılında tüm metro istasyonlarına konulan X-RAY cihazları ve metal kapı dedektörleri kaderine terk edildi. Melih Gökçek döneminde alınan X-RAY cihazlarının akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken cihazlar adeta çürümeye terk edilmiş durumda.
Artan terör olayları üzerine güvenlik önlemlerinin üst seviyelere çıkartılmasına yönelik olarak alınan cihazlar, hurda yığınına dönüşürken yoğun yolcu trafiği olduğu dönemlerde istasyonlara giriş çıkışlarda da sıkışıklığa yol açıyor.
Ankaralılar, bütün metro istasyonlarında bulunan X-RAY cihazları ve metal dedektörlerin ne zaman aktif hale getirileceğini merak ediyor. Vatandaşların yoğun eleştirilerine konu olan X-RAY cihazlarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin nasıl bir karar alacakları da merakla bekleniyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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