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Ankara'nın Başkanları "Birlik Aşuresi"nde buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Birlik Aşuresi programına katıldı.

Ankara Haberleri 16.09.2019, 10:46 Ramazan Durmuş
Ankara'nın Başkanları "Birlik Aşuresi"nde buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Birlik Aşuresi programına katıldı. İlçe belediye başkanlarının bir araya geldiği programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı Başkanı Gülağ Öz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köse, programa katılanlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Köse, aşure ikramının ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve Cemevi’ni ziyaret etti.

"BU ACI BİZİM ACIMIZ"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşadıklarımızı bilerek, ders almalıyız. Geleceğe de buna göre bakmalıyız. Bizler birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu acı bizim acımız. Rabbim Can'larımızla birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi. Açılış konuşmalarının ardından program semah gösterileri ile devam etti.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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