Ankara'nın başkent oluşuna Keçiören'de özel kutlama

Keçiören Belediyesi Ankara’nın Başkent oluşunun 96. Yılına özel “Türk Dünyasının Başkenti Ankara” temalı bir program düzenleyecek. Kuruluşun ve kurtuluşun başkenti Ankara’nın tarihi geçmişine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara, milli mücadeleye karargâh olmuştur. Ankara sadece Ankara’da oturanların değil, her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Kulübü Derneği iş birliği ile Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde 11 Ekim’de düzenlenecek programda Ankara’nın simgesi Seğmenler bir gösteri sahneleyecek. Ayrıca Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçıların hem kendi dillerinde hem de Türkçe şarkılar söyleyeceği programda Ankara’nın tarihi ve gelişimi üzerine de mesajlar verilecek.

“İLK GENELKURMAY KARARGAHI KEÇİÖREN’DE”

Ankara’ya hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu şehir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada açılmasıyla ve başkent ilan edilmesiyle Türkiye'nin merkezi, Türkiye'nin kalbi, idari olarak beyni haline gelmiş bir şehirdir. Çok önemli bir tarihi geçmişi var. Ankara, milli mücadeleye karargâh olmuştur. Karargâhtepe Mahallemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı yönetilmiş ve orası ilk Genelkurmay Karargahı haline gelmiştir. Ankara sadece Ankara’da oturanların değil, her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir” dedi.

“HER HİZMETLE BAŞKENTİMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Ankara’nın sanat, kültür, yatırım ve çevre olarak hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altınok, “Keçiören’e kattığımız her değer, aynı zamanda Başkentimize kattığımız değerdir. Yaptığımız her yatırımla, her hizmetle Başkentimizi zenginleştirip güzelleştiriyoruz” diye konuşarak herkesi programa davet etti.