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Ankara'nın En İyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? OY KULLAN.....

Haberlerankara.com'un düzenlendiği Ankara'nın En Iyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? anket çalışmasına sizde oy kullanarak katılabilirsiniz.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 15:14 17.09.2019, 15:33 Tuğçe Hanım
Ankara'nın En İyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? OY KULLAN.....

Ankara'nın En İyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? OY KULLAN.....

Haberlerankara.com'un düzenlendiği Ankara'nın En Iyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? anket çalışmasına sizde oy kullanarak katılabilirsiniz. Anket çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kapsamaktadır. Anket çalışmasının amacı belediye başkanlarından memnuniyet çalışması olarak planlanmıştır.

ANKETE KATIL.....

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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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