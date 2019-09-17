Ankara'nın En İyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? OY KULLAN.....

Haberlerankara.com'un düzenlendiği Ankara'nın En Iyi Çalışan Belediye Başkanları Sizce Hangisi? anket çalışmasına sizde oy kullanarak katılabilirsiniz. Anket çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kapsamaktadır. Anket çalışmasının amacı belediye başkanlarından memnuniyet çalışması olarak planlanmıştır.