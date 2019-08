Ankara'nın En İyileri Belirlendi

Eniyi.BEST; 2014 yılında Ankara merkezli olarak başlatılmış, Türkiye’nin en iyilerini tarafsız, bağımsız ve anonim olarak belirleyen bir sivil inisiyatiftir. Amacı, ülkemizin menşei Türk olan ve kaliteli hizmetler sunan işletmelerini belirlemek, habersiz ziyaretlerle denetlemek ve elde edilen dürüst bulgular çerçevesinde bunları eleyerek üstte kalanları tüketicilerimize göstermektir. Her yıl ayrıntılı kategorilerde birinciler belirlenir, ödül alır ve Eniyi.BEST dergisinde listelenir.

2018-2019 döneminin Ankara’da Eniyi.Best ödülünü almaya hak kazanmış işletmeleri ise haberimizde...

BAKLAVACI HACIBABA – 2018 EN İYİ BAKLAVA

Orta Asya’dan beri var olan ve Osmanlı saray mutfaklarından bayram sofralarına kadar hemen hemen her evde, tüm ziyafet yemeklerinde yerini alan baklava; kendine has usulü bulunan ve diğer tatlılardan ayrı değerlendirilmesi gereken çok güzide bir tatlımız. 2013 yılında Türk tatlısı olduğu tescillenen lezzetimizi ne yazık ki her yerde aynı tatta ve güzellikte yiyemiyoruz. Üstelik baklavanın iyi yapılanı ve kötü yapılanı arasında ciddi bir lezzet farkı oluşuyor. Bu yüzden en iyisini bularak sizlere sunmamız farz oluyor.

PİZZA IL FORNO – 2018 EN İYİ PİZZA

Pizza fırınından nefis pizzalar yiyebileceğiniz bir adrese gidiyoruz. Burası; İtalyan pizzalarına ulaşabilmek konusunda dertli olan, iyi bir pizzacı bulmak konusunda uzun uğraşlar veren ve bu uğraşlara rağmen aradığı ince hamurlu İtalyan pizzasını bulamayan Ankaralı pizza severleri çok mutlu edecek bir adres.

Yıldız’da hizmet veren Pizza IL Forno; aradığınız ince hamuru, leziz domates sosunu ve bol malzemeyi bulabileceğiniz küçük bir pizza fırını.

URFALI HACI MEHMET – 2018 EN İYİ KÜNEFE, LAHMACUN

Kültürel çeşitliliği, tarihi güzelliği ve zengin mutfağıyla Türkiye’nin en önemli lezzet duraklarından olan Urfa’nın kebap ve künefe kültürünü sürdürmek isteyen Urfalı Hacı Mehmet, 1972 yılından beri hizmet veriyor.

Güneydoğu mutfağının temsilcilerinden olan restoran, ilk misafirlerini Urfa ve Gaziantep’te ağırlıyor. Bir süre sonra aynı lezzeti Ankaralılarla da buluşturmak isteyerek Ulus’ta ilk şubesini açıyor. Sonraki hedef daha kapsamlı ve özel bir restoran açmak oluyor. Turan Güneş Bulvarı’nda hayata geçirilen yeni bir şubeyle bu hedef de gerçekleştiriliyor.

MÜSLÜM KEBAP– 2018 EN İYİ KEBAP

Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı meslek hayatını 1993 yılından bu yana sürdüren Müslüm Usta, 2002 yılında Ankara’ya gelerek en büyük idealini gerçekleştirmeyi başarıyor. Mahareti ve hizmet kalitesiyle giderek ünlenen kebap ustası, olağanüstü lezzetlerini zengin sunumlarıyla Başkentlilerle buluşturuyor. Türk Mutfağında büyük bir öneme sahip olan kebabı, yılların deneyimi ve özenle yeniden yorumlayan Müslüm Kebap, et seçiminde oldukça titiz davranıyor.

HAMLAKİT – 2018 EN İYİ YÖRESEL MUTFAK

Sayısız iyi restorana, muhteşem sokak lezzetlerine, her yöreden esintiye ev sahipliği yapan Ankara, Karadeniz’in efsanevi yemeklerini de sevenleriyle buluşturuyor. Tabiri caizse Karadeniz’in bağrından kopup gelen tarifler, Ankaralılar için özenle hazırlanıyor ve damakları şenlendiren muazzam bir sofra kuruluyor. Karadeniz’in her şehri; çorbaları, soğukları, ızgaraları, balıkları, mezeleri ve daha sayamadığımız sayısız lezzetiyle geleneksel mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip. Eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip olan bu mutfak, eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

HALİS DÖNER – 2018 EN İYİ DÖNER

Türk Mutfağının temel taşlarından biri olan döner, öyle bir lezzettir ki Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine dahi konu olmuştur. Evliya Çelebi; “Öyle hoş, yumuşak ve taze ki, yeryüzünde böylesi başka kebap yoktur.”, diyerek bahsini geçiriyor Seyahatname’sinde. 2.500 yıllık mazisiyle Türk mutfağının temsil lezzetlerinden sayılan dönerin kökleri, Orta Asya Türklerine kadar uzanıyor. İlk izlerine Orta Asya’da rastlanan ve o dönemlerde “lüle kebap” olarak adlandırılan bu lezzet, şimdilerde hepimizin en gözde seçeneklerden biri. “Ne demek ben döner sevmem” mottosuyla hayata geçirilen ve çoğu insanın dikkatini toplayan Halis Döner; Ankara’nın rağbet gören adreslerinden.

TRİLYE RESTORAN – 2018 EN İYİ BALIK RESTORANI

Gaziosmanpaşa Kuleli Sokak’ta bulunan Trilye Restoran, 2002 yılından bu yana kaliteli deniz ürünlerini oldukça geniş bir konseptte konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Süreyya Üzmez ve eşi Mahmure Üzmez tarafından işletilen restoran, “Sağlık için balık ye, balık için Trilye” sloganıyla denizin muhteşem lezzetlerini benzersiz tariflerle adeta baştan yaratıyor.

Öyle ki, gelenekselden aldığı ilhamla şekillendirdiği mutfağı uluslararası birçok kalite ödülüne layık görülüyor.

QUİCK CHİNA – 2018 EN İYİ UZAK DOĞU MUTFAĞI

Quick China, 23 yıl önce Ankara’da bir apartman dairesinde başlayan Uzak Doğu masalını bugün bir yaşam tarzına dönüştürmeyi başarabilen ve üstelik Türkiye’de bunu sıfırdan yaratabilmeyi başarabilmiş mekân. Aralık 1995’te Arjantin Caddesi’nde başlayan, Quick China sadece paket servis olarak hizmet verdiği 60 m²lik ilk mekânında Çin mutfağı lezzetlerini Ankaralılarla tanıştırmaya başlamış. Lezzet tutkusu, Türk damak zevkine uyarlanmış tatları, hayata yeni keşifler katmanın heyecanı ile sunulan yemekler; kısa sürede çok beğenilmiş ve 6 masa ile başlayan restoran konsepti bugün ise 4 şubeyle bir marka haline gelmiş.

PİEL ROJA – 2018 EN İYİ BURGER

Hamburger, Orta Asya’dan Amerika’ya kadar uzanan 8 yüzyıllık uzun yolculuğunun ertesinde, ilk defa 20. yüzyılın başlarında servis edilmeye başlanıyor. Kısa sürede, dünyanın beğenisini kazanan bu lezzet, büyük porsiyonları ve üzerinde tüten dumanıyla tam bir Amerikan rüyası halini alıyor. Piel Roja’da ise bu rüya başından sonuna gerçek bir deneyime dönüşüyor. Latince’de “Kızılderili’ anlamına gelen Piel Roja, gelenekselin devşirilerek özgün lezzetler halini aldığı ayrıcalıklı bir mutfak.

PİKOLET KOKOREÇ – 2018 EN İYİ KOKOREÇ

Çoğumuzun önyagısı, birçoğumuzun tutkusudur, ‘’kokoreç’’. Sevmeyeni, denemeye cesaret edemeyeni oldukça fazladır; ancak müptelası da azımsanamayacak kadar çoktur. Her türlü sakatattan uzak duran insanların bile gönlüne taht kurmuş, kızarmış ekmeği ve bol baharatıyla kendine bağlamayı başarmıştır.

Sokak lezzetlerinin kralıdır kendisi. Hiç aç değilken hatta midenizde ufacık bile yer yokken, onun kokusuna karşı koyamaz ve en az bir çeyrek söylersiniz. Dememiz o ki, bu tutku başkadır ve yemeyenlerin de ne kaçırdığını bilmemesi çok acıdır. Özellikle de Pikolet gibi kokorecin hakkını verenler varken.

CAFEMİZ – 2018 EN İYİ CAFE

Saçlarınızdan ayak uçlarınıza kadar huzur depolamak istiyorsanız; hızla ulaşabileceğiniz bir adresten bahsetmek istiyoruz. Buradaki huzurun nedeni; küçük ve şirin bahçesi mi, kendi halinde oluşu mu, dekorasyondaki renklerin yumuşaklığı mı yoksa son derece nezaketli çalışmaları mı inanın biz de bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey; Cafemiz'e girdiğinizde muhteşem bir dinginlik hissettiğiniz. Adının "cafe" değil de "cafemiz" olması bile orayı benimsemenize neden oluyor sanki. Farklı bir rahatlığı ve sevecenliği var. Öncelikle dekorasyonu, yemyeşil ve bakımlı bahçesi içinizi açıyor ardından da ambiyansına kapılıp gidiyorsunuz.

ZİGANA PİDE- 2018 EN İYİ PİDE

Türkiye'nın, ufak lokantalarından tutun çok katlı büyük restoranlarına kadar hemen hemen her menüde mutlaka pide bulunur. Kıymalısından kavurmalısına, peynirlisinden kuşbaşılısına kadar çeşitlendirilmesi mümkün olan bu lezzet, Karadeniz'in yöresel tatlarıyla buluştuğunda tartışmasız bir fark yaratır. Ankara'da bulunan Zigana Yöresel'de bu fark, yerel malzemelerin üstün lezzetlerinden kuvvet alır.

ROKO DONDURMA – 2018 EN İYİ DONDURMA

Roko Dondurma’yı tüm Ankaralılar bilir. Bilmeyenleriniz için şöyle tarif etmek isteriz; yazları gece yarılarına kadar açık olan ve her akşam önünde coşkulu bir kalabalık bulunan, sıraya giren insanların hangi dondurmayı seçeceğine dair büyük kararsızlıklar yaşadığı, yaz akşamlarında biraz hava almak bahanesiyle insanların yürüyüşlere çıktığı ve soluğu orada aldığı dondurmacıdır kendileri.

TATTOO LİNE (MUSTAFA SOFUOĞLU) – 2018 EN İYİ DÖVME SANATÇISI

Ankara Tunalı’da bulunun “Tattoo Line” isimli stüdyoda uzun süredir hizmet veren ve birbirinden farklı tasarımlar gerçekleştiren Mustafa Sofuoğlu, yaptığı her çalışmanın garantisini veren bir sanatçı. Son derece mütevazi ve bilinçli bir tavrı var. Stüdyoya girer girmez hemen tepenize üşüşüp iki dakika içerisinde karar vermenizi bekleyen dövme artistlerinden değil. Aksine bilgilendirici konuşmaları, sakin tavrı ve güven verici yapısıyla karar sürecini kolaylaştıran bir havaya sahip.

MÜNÜR ERKEK KUAFÖRÜ – 2018 EN İYİ ERKEK KUAFÖRÜ

Erkeklerin en önemli aksesuarlarından biri de kuşkusuz saçlarıdır. Bu yüzden kuaför tercihlerinde kime güvenebilecekleri konusunda uzun araştırmalar yapıp, makasında iddialı ustaları bulmak konusunda azimle hareket ederler. Ankara'nın Emek Mahallesi'nde kuaförlük yapan, Münür Önkan bu arayışa profesyonel bir karşılık veriyor. Mükemmeliyetçi yaklaşımı, uygulama konusunda ileri saç kesim teknikleri ile tarzınız üzerinde en doğru etkiyi yakalamakta gecikmediği gibi isteklerinize en iyi şekilde cevap verebilmek adına sektörel tüm yenilikleri yakından takip ediyor.

MEMORİAL HASTANESİ – 2018 EN İYİ HASTANE

Türkiye’de bilimsel ve tıbbi başarılarıyla sektöre yön veren Memorial Sağlık Grubu, Ankara açtığı 10’uncu hastanesi ile güvenli bir ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatıyor. Üstün teknolojik altyapısı, 42 bin metrekarelik kapalı alanı ile başkentin en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşıyan Memorial Ankara, Konya Yolu üzerindeki stratejik konumu dolayısıyla ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

VAMOS SPORTS COMPLEX – 2018 EN İYİ SPOR MERKEZİ

Vamos, Ankara’nın en seçkin semtlerinden Çukurambar’da hizmet veren, üzerine düşünülmüş bir spor kompleksi. Gönül Adamları tarafından hayata geçirilmiş olması, üzerinde çokça düşünüldüğünü kanıtlar nitelikte.

1996 yılında, “Keyif Ortaklığı” olarak bir araya geldiklerini ve yalnızca en iyisini var etme prensibiyle çalıştıklarını belirten Gönül Adamları, Ankara’nın renk bulması adına başarılı girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerden biri de en ideal spor kompleksini yaratma fikri. Bu fikir sonucu ortaya çıkan Vamos, bir spor kompleksinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm olanaklara sahip.