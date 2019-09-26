Son Dakika
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü
Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Ankara'nın “en tatlı“ festivali ziyaretçilerini bekliyor

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali'nin açılış gününde, ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 15:30 26.09.2019, 16:33
Ankara'nın “en tatlı“ festivali ziyaretçilerini bekliyor
banner63

ANKARA (AA) - Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark'ta başladı.

Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı.

Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi.

Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi.

Festival, 29 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#2 bin 500 kişilik künefe #Altınpark #Dondurma ve Tatlı Festivali
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@