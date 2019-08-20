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Ankara'nın "Evet" rekoru Keçiören'de

Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi kıydığı nikâhlarla da Ankara'nın tüm ilçelerini geride bırakarak birinci oldu.

Ankara Haberleri 20.08.2019, 10:17 20.08.2019, 10:53 Ramazan Durmuş
Ankara'nın "Evet" rekoru Keçiören'de
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Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi kıydığı nikâhlarla da Ankara'nın tüm ilçelerini geride bırakarak birinci oldu.

Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2019 yılı Ağustos ayının ilk yarısına kadar 3 bin 499 çiftin nikâhını kıyarak ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 3 bin 354 nikâhla Çankaya, 2 bin 902 nikâhla da Yenimahalle takip etti. Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye, 247 yabancı uyruklu çiftin nikâhını kıyarak, farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oldu.

AYNI GÜN BAŞVURU AYNI GÜN NİKÂH

"Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikâhını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı  hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekârların başına" dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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