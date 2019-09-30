Ankara'nın Kalbi Kızılay Meydanı Neden Önemli?

Türkiye'nin başkenti ve merkezi Ankara, Ankara'nın merkezi ise Kızılay semtidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren başkent oluşuyla önem kazanmaya başlayan Ankara ve Kızılay, geçmiş seneler içinde pek çok kez değişim geçirse de Başkent Ankara'nın merkezi olma özelliği ve önemini hiç bir zaman yitirmedi. Ankara'nın kalbi Kızılay meydanı Cumhuriyet'in izlerini taşırken, Kızılay meydanın önemli caddeleri olan Atatürk Bulvarı ve Güvenpark ile birlikte yeni Ankaralılara modern yaşam deneyimleri sunar.

Kızılay Meydanın en belirgin yeri olan 1959 yılında Türkiye'nin ilk gökdeleni olarak anılan Emek İşhanı günümüzden değişime uğrasada binanın görkemi hem meydana hem de Ankara'ya farklı bir imaj kazandırmaktadır. Emek İş hanın karşısında inşa edilen Kızılay İş Merkezi ise Meydana ayrı bir özellik katmaktadır.

Kızılay meydanı, günümüzde hala Ankara'nın tam ortasında, hala otobüs, metro ve tüm ulaşım ağının tam göbeğinde olmayı sürdürürken, özellikleri nedeniyle önemli bir merkez olmaya hala devam ediyor.​

Ankara Kızılay Meydanı

Ankara Kızılay Meydanı Ankara’nın kalbini oluşturmakta olup birçok önemli kurum burada yer almaktadır. Üniversite binalarından kamu binalarına kadar birçok farklı işlevi bulunan yapılar Kızılay’da yer almaktadır. Kızılay Meydanı’nda ayrıca birçok alışveriş seçeneği ve eğlence mekanı da bulunmaktadır. Kızılay Meydanı’nın inşası 1920’li yılları bulup 1929 yılında inşası yapılmıştır. Ankara’nın en eski meydanlarından biri olan Ankara Kızılay Meydanı’nın birçok farklı açıdan önemi bulunmaktadır. Meydanın adının Kızılay olması ise aynı konumda bulunan Genel Merkez Binası’nın isminin verilmiş olmasıdır. Ankara’nın merkezi konumlu meydanı olan Kızılay’da herkese ve her işleve uygun mekan ve hizmet bulunmaktadır. Birçok turistik mekan da Kızılay Meydanı’nda ya da Kızılay Meydanı yakınlarında bulunmaktadır.

Ankara Kızılay Meydanı Gezilecek Yerler

Ankara Kızılay Meydanı hakkında bilgi araştırması yapan yerli ve yabancı turistler çok yoğun bir nüfus ile karşılaşacaktır. Ankara hem toplu taşıma araçlarının buluşma noktası hem de birçok yere ulaşımı kolay olduğu için sıkça tercih edilen bir meydandır. Gerek alışveriş gerek eğitim gerek ise de eğlence nedeni ile tercih edilen Kızılay Meydanı’nın ayrıca siyasi ve politik bir önemi de bulunmaktadır. Kızılay Meydanı yakınlarında gezilecek birçok turistik nokta bulunmaktadır ve bu noktaları şu şekilde sıralamamız mümkündür;

Güvenpark

Sakarya Caddesi

Kızılay Alışveriş Merkezi

Konur Sokak

Karanfil Sokak

Kocatepe Cami

Yüksel Caddesi

Ankara Kızılay Meydanı’nı oluşturan önemli turistik yerlerdir. Konur, Karanfil ve Sakarya caddesi eğlence mekanları ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Karanfil sokakta birçok dershane ve eğitim kurumu da yer almaktadır. Güvenpark ise daha sakin ve şehrin dinlenme noktası olarak kabul görmüş önemli bir park olup ayrıca siyasi tarih nedeni ile de önem taşıyan bir parktır.

Ankara Kızılay Meydanı’na Ulaşım

Ankara Kızılay Meydanı yol tarifi oldukça kolay olup birçok farklı noktadan geçen tüm toplu taşıma araçları Kızılay Meydanı’na uğramaktadır. Toplu taşıma araçları ile çok kolay bir şekilde Ankara Kızılay Meydanı’na ulaşılabilmektedir. Güvenpark’ın yanında yer alan toplu taşıma araçlarına ait büyük bir otopark bulunmaktadır.

Kızılay Meydanı'na Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir?

Ankara Çankaya adresindeki Kızılay meydanı'na nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyor musunuz? Belediye ve diğer yol tarifi programları ile, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile KIZILAY MEYDANI adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

Ankara Kızılay Meydanına için en yakın duraklar şöyle: 12224 - Kızılay; 12209 - Güvenpark; 12206 - Güvenpark; 12210 - Güvenpark.

Kızılay Meydanına Otobüs veya Metro ile ulaşabilirsiniz. Otobüs: 185-1, 185-3, 279, 530-3; Metro: M1-M3, M2.