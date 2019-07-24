Ankara'nın Simgesi Kuğulupark’ın Kuğularına Sağlık Taraması Yapıldı

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin uzman veterinerleri, Çankaya'nın simge parklarından Kuğulupark'taki kuğuların sağlık taramasını yaptı.

BAKIMINA ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yapan görevliler, halkla iç içe olan hayvanların, özellikle de kuğuların bakımına özel önem veriyor. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken ve parkın simgesi haline gelen kuğulara, sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriliyor.

Kuğulupark’ta bulunan 10 ördek, 2 kaz ve 4 kuğunun yapılan rutin kontrollerinin ardından, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.