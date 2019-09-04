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Ankara Optimum AVM'de Lego Festivali başlıyor

Ankara Optimum AVM, 7-15 Eylül tarihleri arasında LEGO Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Haberleri 04.09.2019, 11:57 Ramazan Durmuş
Ankara Optimum AVM'de Lego Festivali başlıyor
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Birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikleriyle adından söz ettiren Ankara Optimum AVM minikler için hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Ankara Optimum AVM 7-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Lego Festivali ile farklı etkinlik alanları ve sergi üniteleriyle çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını açacak.

LEGO City alanında çocuklar, şehrin binaları ve araçlarını çeşitli boyutlarda parçalar kullanarak tasarlayıp sergilerken, LEGO Friends alanında LEGO parçaları ile kendilerine ev, bahçe veya Friends kızları için sahne tasarlama fırsatı bulacaklar.

DEV FİL HEYKELİ

Dev fil heykelinin yer aldığı LEGO Duplo alanında çocuklar hem eğlemenin hem de öğrenmenin tadını çıkarırken, LEGO Ninjago Spinjitzu oyuncaklarıyla çocuklar için heyecan dorukta olacak.

Ankara Optimum AVM’de düzenlenecek LEGO Festivali’ne 4 yaş ve üzeri çocuklar 12.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılabilecek.

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#optimum avm #ankara haberleri #Lego Festivali
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