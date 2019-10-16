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Ankara Su Kesintisi Listesi - Ankara Aski Su Arızaları - 16.10.2019

16.10.2019 tarihinde ankara'da güncel su kesintisi var mı? Ankara Su Kesintisi Listesi haber detayında..

Ankara Haberleri 16.10.2019, 01:32 Emir Yılmaz
Ankara Su Kesintisi Listesi - Ankara Aski Su Arızaları - 16.10.2019

Ankara Su Kesintisi Listesi - Ankara Aski Su Arızaları 

Nallıhan Güncel Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 16.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

Beypazarı Güncel Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 15.10.2019 16:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 18:00:00

Detay: Beypazarı Başağaç Mahalleside müteahhit firma yeni şebeke hattı çekimi esnasında dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Sefa Kent,Atlas Kent,Bey Kent civarı

Gölbaşı Güncel Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 15.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 20:00:00
Detay: HACIHASAN KAVŞAĞINI GEÇİNCE HAYMANA YOLU ÜZERİ SU ARIZA
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK MAH, GÖKÇÖYÜK MAH, HACIMURATLİ MAH ,İKİZCE MAH, ÇATALARMUT MAH

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