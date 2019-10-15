Ankara tren garına nerede nasıl gidilir? Hızlı Tren Nerelere Gidiyor?

Ankara'da ikamet eden milyonlarca başkentlinin yanı sıra şehir dışından Ankara'yı iş veya turistik amaçlı ziyaret eden kişilerin de hakkında en çok bilgi sahibi olmak istediği konuların başında Ankara tren garı gelmektedir.

Türkiye'nin en işlek tren istasyonlarından biri olan Ankara tren garı özellikle son yıllarda yüksek hızlı tren hizmetinin başlamasıyla birlikte çok daha fazla kişi tarafından tercih edilen bir ulaşım merkezi haline gelmiştir.

Özellikle şehir dışından gelenlerin en çok merak ettiği Ankara tren garı konumuyla da kafalarda oluşan soru işaretleriyle gündeme gelmektedir. Ankara tren garının nerede olduğunu merak eden vatandaşlar için kısaca özetlemek gerekirse, Ankara tren garına ulaşmak isteyenler;

Ankaray Tandoğan İstasyonu,

Ankara Metrosu Sıhhiye İstasyonu,

Celal Bayar Bulvarı ve Hipodrom Caddesi güzergahını kullanan belediye otobüsleri,

Halk otobüsleri ve minibüs hatları ile ulaşım yapabilirler.

Ankara tren garı hangi semtte?

Ankara tren garı nerede sorusunun yanıtı bu şekilde verdikten sonra tren garının sahip olduğu olanaklar ve özellikler de vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ankara tren garında 3 peron ve 6 demir yolu hattı bulunmaktadır.

Türkiye'nin en işlek demiryolu istasyonlarından biri olması planlanarak inşaatı tamamlanan Ankara garında ilk etapta günde 50 bin yılda da 15 milyon civarı yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Ankara Tren Garında Nasıl Bilet Satın Alınır?

Ankara tren garı, yeni yüksek hızlı tren sistemiyle birlikte entegre edilerek 194 bin 460 metre kare kapalı alana sahip e toplam 8 kattan oluşmaktadır. Adeta bir yaşam merkezini andıran tren garında çok sayıda restoran ve çok sayıda mağaza bulunmaktadır.

Garın işlevsel tasarımında engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayabilecekleri şekilde inşa edilmiştir. Aynı zamanda içerisinde 5 yıldızlı bir otel barındıran Ankara yüksek hızlı tren garı bin 250 araçlık kapalı otoparkının yanı sıra 400 kişilik konferans salonuna da ev sahipliği yapmaktadır. Hızlı tren garından Ankaray, metro ve Başkentray geçiş yapabilecektir.

Bu istasyonu kullanarak ulaşım yapmak isteyenler Ankara tren garı bilet al işlemlerini dilerlerse garda bulunan gişelerden yapabilecekleri gibi gara gitme gereği olmadan internet üzerinden de kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Ankara'dan ikamet etmek isteyen hızlı tren yolcuları TCC Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesini kullanarak diledikleri güne ve saate bilet alma işlemlerini sonuçlandırabilirler. Ankara tren garından hareket edecek tren biletlerini şuralardan satın alabilirsiniz:

PTT gişelerinden

TCDD gişelerinden

İnternet sitesinden (yolcu.tcdd.gov.tr)

Çağrı merkezinden 444 82 33,

TCDD bilet satış acentelerinden

Kamil Koç Acenteleri

Özkaymak Acenteleri

Trenmatiklerden

Ankara Tren Biletleri Nereden Alınır?

Ankara tren garında satılan biletler birbirinden farklı özelliklere sahip 4 farklı çeşitten oluşmaktadır. Hesaplı bilet trenin hareket saatine 72 saat kalıncaya Kadar alınabilen, iade, değişiklik ve açık bilete çevrilme hakkı bulunmayan bilet türüdür. Öte yandan bu bilet türünde tarife indirimi uygulanmamaktadır.

Standart bilet ise trenin hareketine 5 dakikaya kadar alınabilen ve sadece 1 kez değiştirilme ve açık bilete çevrilebilme hakkı bulunan bilet çeşididir. Ankara tren garından yolculuk yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunulan bir diğer bilet çeşidi esnek bilettir.

Esnek bilet özelliklerine göre 3 kez değişiklik, iade ve açık bilete çevrilme hakkı bulunmaktadır. Son olarak Business ve ekonomi vagonlarına verilen yemek hizmetlerini de kapsayan YHT Plus türü bilet bulunmaktadır.

Bu bilete sahip yolcuların söz konusu yemek hizmetleri için bilet fiyatına ek olarak 15 TL gibi bir ücret ödemeleri gerekmektedir.

YHT Plus hizmetini kapsayan biletleri satın alan yolcular için sabah saatlerinde yani saat 11.00'e kadar kahvaltı, 11:00'den sonra ise sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Öte yandan bu bilete sahip olan yolcular için sınırsız içecek ikramı bulunmaktadır.

Ankara Tren Garı Yol Tarifi

Ankara tren garına gitmek isteyen vatandaşlar için kullanılabilecek belirli rotalar bulunmaktadır. Ankara tren garı yol tarifi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için Ankara EGO işletmeleri kurumsal web sitesi üzerinde şu şekilde bir ulaşım ve seyahat planlama açıklamasında bulunulduğu görülmektedir:

Ankara metrosu Ulus istasyonundan Ankara Tren Garı'na yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bu nedenle metroyu kullanarak Ulus istikametine giden ulaşım araçlarına binebilirsiniz.

Ankara Tandoğan istasyonundan alt geçit yardımı ile yürüyerek Ankara Tren Garı'na ulaşabilirsiniz. Tandoğan istasyonu istikametindeki tüm ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz.

Sıhhiye Köprüsü üzerinden geçerek Ulus istikametine hareket eden Siteler, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Karapürçek ve benzeri otobüs ya da dolmuşları tercih ederek kolay bir şekilde Ankara Tren Garı'na ulaşabilirsiniz.

Keçiören, İncirli yönünden gelmekte olan EGO otobüslerine ve dolmuşlarına binerek Ankara Tren Garı'na hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra özellikle Ankara'ya turistik ya da iş ziyareti amacıyla seyahat ederek gelen başkent dışında ikamet eden vatandaşlar Ankara tren garından pek çok semte nasıl ulaşacağını da merak etmektedir.

Örnek olarak Ankara tren garından Kızılay'a nasıl gidilir sorusu, şehir dışından gelen ve Ankara'yı gezerek görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yanıtını merak ettiği sorulardan biridir. Bu sorunun yanıtı için Ankara tren garı içinde bulunan yol tarifi panolarını kullanmak ve burada belirtilen otobüs, minibüs, Başkentray, Ankaray gibi ulaşım araçlarını kullanmaları mümkün olabilmektedir.

Başkent Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren İstanbul, Eskişehir ve Konya şehirleri istikametinde hareket etmektedir. Ankara tren nerelere gidiyor sorusunun yanıtı olarak şu güzergahlardan bahsetmek mümkündür:

Ankara - İstanbul - Ankara YHT Hattı: Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Ankara - Eskişehir - Ankara YHT Hattı: Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Ankara - Konya - Ankara YHT Hattı: Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Seferleri Saatleri

TCDD Tren saatleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isteyenler internet üzerinden araştırma yaparak yüksek hızlı trenin hangi saatler arasında kaç sefer olacak şekilde hizmet verdiğini görüntüleyebilirler.

Ankara İstanbul hattı YHT seferlerinde 8 + 8 karşılıklı olacak şekilde 16 sefer düzenlenmektedir: