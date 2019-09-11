Ankara Valiliğinden Okul Servis Araçlarının Denetlenmesine İlişkin Basın Açıklaması

Ankara Valiliği, Okul Servis Araçlarının Denetlenmesine ilişkin bir açıklamada bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklama;



2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle 9 Eylül 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerin, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” kapsamında ilimizde de okul servis araçları denetlenmiştir.

Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla 10 Eylül 2019 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 1073 okul servis aracı denetlenerek Okul Servis Aracı Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklikleri bulunan ve kural ihlali tespit edilen 33 servis aracına cezai işlem uygulanmıştır.

İlimiz genelinde korsan servis taşımacılığını engellemek amacıyla gerekli planlamalar ve görevlendirmeler de yapılmıştır.

İl Jandarma Komutanlığının yaptığı uygulamalarda ise toplam 421 servis aracı denetlenmiş; bu araçlardan 48’ine işlem yapılmış, 14’ü trafikten men edilmiştir. Denetlemelerde toplam 36.020 TL ceza uygulanmıştır.

İlimizde ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında 1.460 öğretmenimize “Trafik Güvenliği Eğitimi” verilmiştir. Okul servis sürücülerine, rehber personele ve öğrencilere yönelik “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” kampanyaları çerçevesinde trafikte farkındalık yaratmak amacıyla bilinçlendirme eğitimlerine devam edilecektir.

09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında trafik yoğunluğunun bulunduğu ana arterler ile kavşaklarda okul çağındaki çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla saat 07.30’dan itibaren her ilçede personel görevlendirmesi yapılmıştır.