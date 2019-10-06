Ankara'ya yeni simge: Cumhuriyet Kulesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un “Keçiören’in prestijini artıracak şaheser” olarak tanımladığı Cumhuriyet Kulesi için çalışmalar son hızla devam ediyor. Mimar Ragıp Buluç’un ‘Deneyimlerimi de kattığım kültürel bir proje’ olarak tanımladığı Cumhuriyet Kulesi için yol haritası hızlı bir şekilde oluşturulurken yapılan toplantılarla son değişiklikler de masaya yatırılıyor.

BULUÇ: “CUMHURİYET KULESİNDE İNSANA DEĞERİ BULACAKSINIZ”

Atatkule’nin mimarı olarak da bilinen Mimar Ragıp Buluç da bu toplantılara katılarak son değişiklikleri yerinde inceledi. Keçiören ve Ankara’nın sosyal hayatına ve ekonomisine katkı sunacak Cumhuriyet Kulesine dair Mimar Buluç şu bilgileri verdi:

“Benim bütün ümidim bu yeni yapılacak kulede, buraya marifetlerimi döktüğüme inanıyorum, burası gerçekten Keçiören’i farklı bir noktaya götürecek de bir projedir, heykelleriyle, üstteki astronom alanı, içindeki sosyal faaliyetleri ve formuyla özgün… İlk defa lolipop olmayan bir kule olma özelliği taşıyor, teknolojinin son ürünlerini kullanıyoruz ama burada gördüğünüz motiflerin çoğu eski Türk geleneklerinden gelen motifler, bundan da mutluluk duyuyorum, bu yeni bir simbiyosis… Kültürün iki önemli değeri var, elle tutulan, bir de elle tutulamayan değerleri… Ben elle tutulamayan değerleriyle daha çok ilgileniyorum. Türk kültürünün elle tutulamayan değerleri nedir derseniz, insanlığa verilen kıymettir. ‘İnsanlık öldü mü’ cümlesi sadece bize ait, başka bir dilde böyle bir cümle yok. Yapının içine insanlık sokabilmek arzum var. Bu yapıda insanlığı bulacaksınız.”

“YENİ İDARENİN BÜTÜN BİLGİMLE YANINDAYIM”

Kulenin eskizlerini çizerken Türk kültüründen etkilendiğinin de altını çizen Buluç, kulenin yapım çalışmalarının kendisine heyecan verdiğini belirterek, “Türkiye’nin en güzel tarafı yapılacak çok iş var, Ankara’da da yapılacak çok iş var. Mimarlık üç unsurun bir araya gelmesiyle ortaya çıkar, iyi bir işveren, bir akıl gerekir. Yani bu kuleyi buraya yapalım diyen akıl, ikincisi bu işi güzelleştirici sanat haline getiren mimar gereklidir ve bu işi gerçekleştiren emek önemlidir, müteahhidinden, ustasına kadar… Bu üç unsur birleşmeyince bir mimarlık eseri ortaya çıkmaz. Devlet kudretli olduğu zaman doğru yapılar ortaya çıkar. Yıkım kararı alınan bir kulenin yeniden canlanması, şu yaşımda tekrar mesleğime karşı bir sevgi yarattı içimde. Arzu ettiğin gibi düşünmek diye bir tabir vardır İngilizce’de… Bu kulenin devam edeceğine dair bir ümit hep vardı içimde, çünkü %70’i bitmiş bir kulenin yıkılması kadar saçma sapan bir şey yoktu, bir de gerekçeler çok saçmaydı, Etimesgut’tan kalkan uçağın gelip kuleye çarpacağı düşünülerek mania hattı gibi saçma gerekçeler öne sürüldü. Yeni idarenin bütün bilgimle yanlarındayım ve destekliyorum” dedi.

CUMHURİYETİN 100. YILINA SİMGESEL OLARAK ANLAM KATACAK

Tüm hayatının Ankara’da geçtiğini belirten Buluç, Cumhuriyetin 100. Yılına yaklaşırken tamamlanacak kulenin kendisi için önemine de değinerek, “Ben bir Ankaralı’yım, Ankara bana çok şey verdi, gençliğimin Ankara’sı Atatürk’ün zirveye ulaştırdığı Türk aydınlanmasının başkentidir. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, o aydınlanmanın ışığında büyüdüm. Ben tüm dünyayı görüp Ankara’yı tercih etmiş bir insanım, Ankara hala entelektüel ağırlığını koruyan bir şehirdir, öyle de kalmasını isterim, başkent olmak kolay değil, bu eserler çağdaş Türk mimarisinin birer örneği olacak” ifadesini kullandı.

Kulenin detaylarının şekillendiği toplantıya katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, Başkan Turgut Altınok’un direktifleri doğrultusunda çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankara’yı Cumhuriyet Kulesinden seyredeceğiz” mesajını vurguladı.

ANKARA’NIN GÖZBEBEĞİ OLACAK

Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulesi tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın gözbebeği haline gelecek.

Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle Keçiören ve Ankaralı’lar 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konsepte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.