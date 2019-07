Ankara Yakacık’ta kurban pazarlığı başladı

YENİMAHALLE Belediyesi’nin, vatandaşın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban alım-satım işlemini gerçekleştirmesi için kurduğu Yakacık Kurban Pazarı’nda pazarlıklar başladı.

Toplamda 316 çadır ile Başkentlilere hizmet verecek olan Yakacık’ta 11 binin üzerinde küçükbaş ve 8 bin büyükbaş hayvan için satıcılar ile vatandaşlar el sıkışıyor. Ülke genelinde yaşanan fiyat artışlarından etkilenen Başkentliler, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’nın en güvenli pazarına getirilen kurbanlıkları detaylı bir şekilde inceliyor. Kurban Bayramı süresince ikisi otomatik olmak üzere 10 kesimhane ile dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan vatandaşlara hizmet edecek olan Yakacık Kurban Alanı’nda, işinin ehli 100 kasap, kurban kesimi ve parçalanması için Başkent sakinlerine hizmet edecek. Bayram süresince 200 adet et taşıma sepeti ve 27 araçlık et taşıma filosuyla Ankaralılara mutlu bir bayram yaşatmayı amaçlayan Yakacık Kurban Alanı’nda, fiyat artışlarına rağmen geçen yıl ile benzer fiyatlardan satılan canlı etin kilosu 23 TL’den vatandaşlara sunuluyor.

‘MALİYETLERDE BÜYÜK ARTIŞ VAR’

15 yıldır hayvan satışı ve canlı et sektöründe çalıştığını belirten Besici Onur Bulut, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve fiyat artışlarından ötürü satış beklentimiz düşüş gösteriyor. İthal etin bu derece özendirildiği günümüz koşullarında küçük esnaf büyük sıkıntılar yaşıyor. Çadırlarımızı gezen vatandaşa göre fiyatlar pahalı. Fakat 2018 ve 2019 yılları arasında yem fiyatlarında yüzde 80 artış var. Maliyetler iki katı artmış durumda. Vatandaşın durumunu da düşünerek uygun fiyatlar sunmaya çalışıyoruz” dedi.