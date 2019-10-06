Ankara’da 100 bin metre karelik alana ‘SunExpress 30. Yıl Hatıra Ormanı’ projesi

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Ankara Kartaltepe’de hayata geçirilecek SunExpress 30. Yıl Hatıra Ormanı projesini Ankara’da düzenlediği fidan dikim töreni ile duyurdu.

Gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve çevre konularında farkındalığı arttırmak amacı ile çalışmalarını sürdürmeye devam eden SunExpress’in Ankara’da düzenlediği fidan dikim töreni, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, yerel otoriteler ve SunExpress çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti.

Törende konuşma yapan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılımızı kutluyoruz. Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’nin en deneyimli havayoluyuz. Türk turizminde ve havacılıkta başarlarla dolu bir geçmişe sahibiz: Türkiye ile Avrupa arasında direkt tarifeli seferlerle en fazla uçuş gerçekleştiren ve Anadolu’nun 12 şehrini Avrupa’da 16 noktaya bağlayan havayolu şirketiyiz. Bu çerçevede de yine Ankara’yı direkt ve tarifeli seferlerle Avrupa’da 12 noktaya bağlayan ilk ve tek havayoluyuz” dedi.

Başarının sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Çalışkan, “SunExpress olarak bu vizyonla oluşturduğumuz Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejimiz çerçevesinde, çeşitli projeler ile doğayı korumak ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bunun sürdürülebilir olması da bizim için önemli. Bu çerçevede, bugün, Ankara’yı Avrupa’da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, SunExpress 30. Yıl Hatıra Ormanı’mızın ilkini Ankara’da hayata geçiriyoruz. Yüz bin metre kare üzerinde kurulu olan hatıra ormanımız bugün Polatlı Kartaltepe eteklerinde yeşilleniyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak çabasında küçük bir katkı. Ankara’ya hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Her yıl SunExpress’in uçuş ağındaki bir şehirde SunExpress Hatıra Ormanı projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Çalışkan, “Bu yıl Ankara, önümüzdeki yıl ise bu yaz orman yangınlarında zarar gören İzmir’de bir hatıra ormanı oluşturacağız. Daha sonraki yıllarda ise diğer destinasyonlarımızda da bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.