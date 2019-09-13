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Ankara’da 32. Ahilik Haftası törenle kutlanacak

32. Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Ahilik geleneğini yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak ve Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanacak. 

Ankara Haberleri 13.09.2019, 13:26 Ramazan Durmuş
Ankara’da 32. Ahilik Haftası törenle kutlanacak

32. Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Ahilik geleneğini yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak ve Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanacak. 32. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni, renkli görüntülere sahne olacak.

Ankara İl Ahilik Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. 16 Eylül 2019 pazartesi günü saat 10.30’da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Ankara Kulübü Derneği Seymen Gösterisi ile devam edecek. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından İlin Ahisi, Kalfası ve Çırağı tanıtılarak plaketleri takdim edilecek.

Ahi pilavı ikramının ardından ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Ankara Valisi Vasip Şahin makamında ziyaret edilecek. Günün akşamında ise Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Arası Futbol Turnuvası maçı yapılacak. 32. Ahilik Haftası Kutlamaları, gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle hafta içinde devam edecek.

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#ankara #ankara haberleri #32. Ahilik Haftası #ANKESOB #Mehmet Yiğiner
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