Ankara’da Bayram Öncesi Çeşitli Restoran ve Eğlence Mekanlarında Denetim

Bayram öncesinde Ankara’da gıda ve alkol denetimlerinin yoğunlaştırılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde denetimlerini artırdı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı.

2019’DA 788 DENETİM

Denetime başlamadan önce açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Gıda Kanunu çerçevesinde ve Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında bir denetim gerçekleştireceğiz bu akşam Ankara genelinde. Bu denetimler Ankara’da yıl boyunca devam ediyor. Yılbaşından bu yana, 2019 yılı içerisinde alkollü içeceklerin toplu olarak sunulduğu veya satıldığı noktalarda 788 denetim gerçekleştirdik. Yapılan bu denetimlerin 751’inde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Olumsuzluk tespit edilen 37 işletme ile ilgili bir kısmına eksikleri gidermesi için süre verildi, bir kısmına da gerekli idari işlemler uygulandı. Özellikle, temmuz ayı içerisinde alkollü içeceklere yönelik denetimler daha da yoğunlaştırıldı. Bu ay içerisinde, şimdiye kadar 100’e yakın denetim gerçekleştirdik” dedi.

“TEMMUZ AYINDA 243 LİTRE UYGUNSUZ ETİL ALKOL TESPİT EDİLDİ”

Tarım ve Orman İl Müdürü Korkmaz, "Piyasada yaptığımız denetimlerde etil alkol satışının yapıldığı noktalarda, temmuz ayı içerisinde 243 adet bir litrelik uygunsuz olarak görülen etil alkol ekiplerimiz tarafından tespit edildi ve bunlar yediemine alındı” ifadelerini de kullandı.

“ALO 174 GIDA HATTINA BİLDİRİMDE BULUNABİLİRLER”

Vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Korkmaz, "Vatandaşımız alışveriş yaparken, toplu tüketim noktalarında herhangi bir şey tüketirken gıda ile ilgili gördüğü her türlü olumsuzluğu ‘Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunabilirler. Öte yandan, özellikle aldıkları ürünlerin etiket bilgileri, içeriği, uygunluğu; fiziki bir kontrol de yapabilir tüketici ancak bütün bunlara rağmen yine şüphelenildiği bir durum olursa bununla ilgili tarım teşkilatı ile irtibata geçebilir veya doğrudan ’Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunabilir” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz koordinesinde denetimlere başlayan ekipler, çeşitli mekanlarda mutfakları kontrol ederek denetim yaptı. Ekipler, açık ve kapalı alkol şişelerini de denetleyerek numuneler topladı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)