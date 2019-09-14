Ankara'da deprem son dakika 14 eylül 2019

Ankara'da sabah saat: 09.00 sıralarında deprem oldu.

Çankırı 'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem Ankara'da da birçok ilçede hissedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

