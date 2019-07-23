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Ankara’da Göl ve Göletler Balıklandırılıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, başkent genelinde yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu. Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Mavi Göl’den başlayarak, Başkent’in dört bir yanındaki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.
Ankara Haberleri 23.07.2019, 10:42 23.07.2019, 10:52 Tuğçe Hanım
Ankara’da göl ve göletler balıklandırılıyor
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, başkent genelinde yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu.
SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI GELİŞİYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin balıklandırma çalışmaları sayesinde Başkent’te sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı. Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri; Mamak: Mavi Göl, Çubuk: Karagöl, Etimesgut: Göksu, Gölbaşı: Mogan, Kızılcahamam: Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy ve Sincan: Temelli ilçelerindeki göl ve göletlerde gerçekleştirildi.
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