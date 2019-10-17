Ankara'da su yerine çorba akan 'İkram Çeşmesi'

Gölbaşı Belediyesi sosyal dayanışmanın başarılı bir örneğini sunduğu 'İkram Çeşmeleri'nden her sabah mutluluk akıyor. Her gün saat 06:00'dan itibaren Gölbaşılıların sabah çorbaları Gölbaşı Belediyesi tarafından ikram ediliyor.

Gölbaşı Belediyesi’nin ücretsiz ikram çeşmeleri her kesimden büyük ilgi görüyor. Sabah saatlerinde işe giden çalışanlar ve okula giden öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişi bir bardak sıcak çorba ile içini ısıtıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla, mazbatanın alınmasının hemen ardından yeniden uygulamaya konulan ‘İkram Çeşmesi’ hizmetiyle, atalarımızdan gelen imaret (aşevi) geleneğinin de günümüzde yaşatılması sağlanıyor.

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN VATANDAŞLARA ÇORBA İKRAMI

Kent estetiği ve Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan ‘İkram Çeşmeleri’nden isteyen herkes ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Üniversiteler bölgesinde 2 noktada ve Park Eymir Toplu Konutlar meydanında, hafta içi her gün sıcak çorba dağıtılırken, Başkan Ramazan Şimşek de vatandaşlara çorba ikramında bulunup ‘Afiyet Olsun’ dedi.

“GÖNÜLLER ISINSIN DİYE...”

Günün erken saatlerinde, vatandaşlara eşi Yeşim Şimşek ile birlikte sıcak çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldiklerinden bu yana ‘İkram Çeşmesi’nin faaliyette olduğunun altını çizerken “Gölbaşı’nda yaklaşık 25 bin öğrencimiz var. Bu nedenle göreve gelir gelmez, biz de bu ‘İkram Çeşmesi’ni faaliyet geçirmeye karar verdik. Gölbaşı’nda 3 farklı noktada İkram Çeşmesi faaliyetini yürütüyoruz ve günlük bin kişiye gönüller ısınsın diye sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkram çeşmesi’nden günlük 2 bin vatandaşımızın faydalanması için çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz de, halkımız da, çalışan vatandaşlarımız da bu uygulamadan memnun.” dedi.

VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

İkram Çeşmesi’nden çorba alan vatandaşlar ve öğrenciler karşılarında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i görünce şaşırırken, verilen hizmet nedeniyle Başkan Şimşek’e teşekkür etti.