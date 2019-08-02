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Ankara’da Tabelasız Mahalle Kalmayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in merkez ve çevre ilçelerindeki mahalle tabelalarını yeniliyor.
Ankara Haberleri 02.08.2019, 14:23 Tuğçe Hanım
Ankara Büyükşehirr Belediyesi Ankara'nın dört bir yanında paslanmış, kırılmış ya da yıpranmış mahalle tabelaları yenilerken, tabelası olmayan taşra ilçelerdeki mahallelerin giriş ve çıkışlarına da yeni tabela montajı yapılıyor.
BİN ADET TABELA MONTAJI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Montajlı Trafik İşaret Levhası ve CTP Yol Kenar Dikmesi Alım İşi kapsamında Akyurt, Ayaş, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde bulunan mahalle giriş ve çıkışlarına toplamda bin adet meskun mahal levha montajı yaptı.
Başkent'in çevre ilçelerindeki 246 mahallede tabela montajı yapan ekipler, eskimiş tabelaları yenilemeye devam edecek.
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