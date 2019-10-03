Ankara'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği

İçişleri Bakanlığı'nın 2019'u "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan etmesi kapsamında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaya güvenliği konusunda bir uygulama etkinliği düzenlendi.

Farkındalık etkinliklerinin devamı niteliğinde olan ve yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve bu hususta nöbette olduğunu göstermek, karayolu trafiğinde vatandaşlarımızın ve yol kullanıcılarının daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Ankara geneli yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan yaya geçitlerinde etkinlikler düzenlendi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliğine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç katıldı.

Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi önündeki yaya geçitlerinde başlayan ve Akay Kavşağında devam eden etkinliğe halkımız ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Trafikte ve yaya geçitlerinde yapılan benzetimlerle öğrencilere, sürücülere ve halka yaya güvenliğinin önemi gösterilirken, yaya güvenliği hakkında bilgiler verildi. Katılımcıların bilgilendirilmesi ve öğrencilerin yaya geçidi benzetimlerinden sonra etkinlik son buldu.