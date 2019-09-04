AnkaraKart Mobil ile yetersiz bakiye devrine son

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ve Aktif Bank iştiraki E-Kent iş birliğiyle hayata geçirilen AnkaraKart Mobil uygulaması ile yetersiz bakiye derdi bitiyor. Ankaralılar, uygulamanın içinde yer alan sanal kart ile AnkaraKart’ına dilediği yerde para yükleyebiliyor. Ayrıca NFC sistemi sayesinde Android işletim sistemli cep telefonuna sahip kullanıcılar, otobüse ve metroya kartsız şekilde, sadece telefonunu okutarak biniş yapabiliyor. Uygulama, toplu taşıma ile ilgili tüm bilgilere de anında ulaşılmasını sağlıyor.

ULAŞIM DİJİTALLEŞİYOR

Ankaralıların ve Ankara’yı ziyaret edenlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ve E-Kent iş birliğiyle hayata geçirilen, Aktif Bank tarafından desteklenen AnkaraKart Mobil uygulaması, ulaşımı dijitalleştiriyor. Basit kullanımıyla ön plana çıkan uygulamada, üyelik yapıldıktan sonra kişiye tanımlanan ücretsiz sanal kart ile ulaşım bakiyesi azalınca AnkaraKart’a otomatik yükleme talimatı verilebiliyor. Uygulamada ulaşım araçlarının ne kadar süre sonra durağa ulaşacağı, bir noktadan diğerine nasıl gidilebileceği gibi şehir içi ulaşıma yönelik fonksiyonlar da bulunuyor. Ankaralılar Android tabanlı cihazlarıyla fiziki AnkaraKart’ı olmasa dahi cep telefonunu okutarak metroya ve otobüse binebiliyor. Kullanıcılara İngilizce ve Türkçe dil seçeneği sunan uygulama, Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor.

KAZANCI'NIN SÖZLERİ

E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “E-Kent olarak yenilikçi teknolojiler ve dijital çözümlerle akıllı şehir çözümleri üretirken, bireylerin ulaşım hizmetlerine erişebilirliğini artırıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bu anlamda paylaştığımız ortak vizyon ve destekleri sayesinde, Ankaralıların hayatını kolaylaştıran Ankarakart mobil uygulamasını hayata geçirdik. 8 milyon kişiye akıllı toplu taşıma hizmetleri sunan bir kurum olarak, hizmet verdiğimiz kentlerdeki teknolojik dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Uygulamanın tanıtıldığı toplantıda açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kent içi toplu ulaşımda çağdaş, hızlı ve rahat ödeme imkânı sunan sistem sayesinde tüm yolcuların gişe, banko, bayi arama derdi olmadan sıkıntısız ulaşım yapabileceğini söyledi. Alkaş, ulaşımda son teknolojileri kullanarak dünyada kullanılan tüm yenilikleri Ankara’ya getireceklerini kaydederek, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalara devam edeceklerini kaydetti.