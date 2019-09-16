Ankaralı çocuklardan kuşlar için sıcacık bir yuva

Bilkent Center, çocuklar için anlamlı bir o kadar da keyifli bir etkinliğe imza attı. ‘Okula Dönüş’ etkinliği kapsamında çocuklar, soğuk kış günleri öncesinde kuşlar için yuva hazırladı.

Bilkent Center’da düzenlenen atölyelerde miniklerin hazırladığı 150 kuş yuvası Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ağaçlara asıldı. Rengarenk yuvalar soğuk kış günleri öncesi kuşlara yuva oldu.

ÇOCUKLAR HAYAL GÜCÜNÜ YANSITTI

Eylül ayının ilk haftası düzenlenen atölyede minikler, minik kuşlar için birbirinden renkli yuvalar hazırladı. Hayal gücünü boyayla birleştirerek hazırladıkları yuvalara kendi adlarını vererek bu anlamlı projenin ortağı olan çocuklar, kuşlar için sıcak bir yuva hazırlamanın mutluluğunu yaşadı.

YUVALAR AĞAÇLARI RENKLENDİRDİ

Bilkent Center’da hazırlanan yuvalar Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ağaçlarla buluştu. Güneşli bir günde aileleriyle birlikte parka gelerek, kendi isimlerini taşıyan yuvaları ağaçlara asarak etkinliğe katılan miniklerden bir tanesi “Kuşlar kış aylarında çok zor günler geçiriyor. Küçük bedenleri soğuktan donuyor. Kuşlar yaşarsa biz de seviniriz” diye konuştu. Çocuklara hayvanlarla bir arada yaşama bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik, aynı zamanda doğada yaşayan kuş popülasyonuna da katkı sağlayacak. Böylece Ahlatlıbel Atatürk Parkı ziyaretçileri, kuş cıvıltılarını artık daha yakından dinleyecek.