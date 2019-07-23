Ankaralı Genç Girişimcilerin “Yaz Buluşması” Festivale Dönüştü
Ankaralı genç girişimcilerin Geleneksel Yaz Buluşması; yarışmalar, oyunlar ve ödüllerle adeta festivale dönüştü. Tam gün süren ve her yaştan davetlinin unutulmaz anlar yaşadığı etkinlikte, rengârenk görüntüler yaşandı.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) bu yıl da geleneği bozmadı ve açık havada yaz buluşması düzenledi. GGYD’nin, İncek’teki Hamaklı Bahçe’de gerçekleşen yaz buluşmasına Başkan M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, etkinliğe üyeler eş ve çocuklarıyla birlikte katıldı.
Geleneksel Yaz Buluşması gündüz, hemen her yaştan davetliye hitap eden yarışmalar ve oyunlarla başladı. Buluşmada kıyasıya mücadele, heyecanlı anlar yaşandı. Etkinlikte büyükler tavla turnuvası, canlı langırt, dart, manuel langırt ve mini futbol turnuvalarına katılırken, çocuklar da rodeo, şişme oyun havuzu, trambolinin tadını çıkardı.
ŞAMPİYONLARA KUPA
BÜYÜK İLGİ SEVİNDİRDİ
GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, tatil dönemi olmasına rağmen bu güzel buluşmaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Allıoğlu, “Hepimizin moral ve motivasyona, sık sık bir araya gelmeye ihtiyacı var. Dernek yönetimi olarak sadece kış döneminde değil yılın tüm aylarında üyelerimizin ekonomik ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmaya, ailemiz içinde dostluk ve dayanışmayı geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.
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