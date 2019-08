Ankaralı halk otobüsçülerinden zam isteği

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, artan girdi maliyetleri oranında acilen ulaşım ücretine zam yapılması çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Soydaş'ın yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“ZOR DURUMDAYIZ”

"Ankara Özel Halk Otobüsü Esnafımız uzun süredir ulaşıma zam yapılmaması, ücretsiz taşıma ve olağanüstü artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır.

En son, sadece tam biniş ücretlerine, Ocak 2017 tarihinde zam yapılmış ancak o tarihten bu yana akaryakıt, yedek parça, personel, bakım ve amortisman giderleri çok ciddi artışlar göstermiştir.

Çeşitli gerekçelerle bu süreçte ulaşıma zam yapılmamıştır. Gerek çok fazla ücretsiz taşıma, gerekse artan maliyetler sektörümüzü ayakta kalamaz hale getirmiştir. Bu durum toplu taşıma hizmet kalitesini olumsuz etkilemekte ve esnafımızı borç yükü altında ezmektedir.

“ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Uzun süre zam yapılmamasının ardından, zam talep etmemiz belki kamuoyunda tepkilere neden olacaktır. Ancak şimdiye kadar düzenli olarak enflasyon oranında zam yapılmamasının yükünü esnafımızın artık kaldıramadığı da neden zam istediğimizin gerekçelerinde net olarak belirtilmiştir. Değerlendirmeler bu gerekçeler üzerinden yapılmalıdır. Dolayısıyla, ulaşıma yapılacak zam anlayışla karşılanmalıdır.

Zam talebimiz nedeniyle tepkileri anlayışla karşılıyoruz ama artık zam yapılmasından başka yol kalmamış, sektör bitme noktasına gelmiştir.

Zira Belediyeler de hem ücretsiz taşıma hem de ulaşıma zam yapılmaması ve artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır. Her ne kadar kamuoyuna yansıtılmasa da gerçek budur.

ZAM ZORUNLULUK OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız esnafın sesine kulak vererek ulaşıma zam yapmalıdır. Çünkü artık bu durum zorunluluk haline gelmiştir.

Üretilen her ürüne, işçi ve memur maaşlarına, her türlü hizmet sektörüne, trafik cezalarına vb. nasıl yıllık güncelleme ve artış yapılıyorsa, bizim talebimiz de, ulaşım ücretlerinin her yıl güncellenmesidir. Böylece ulaşım ücretleri makul oranlarda güncellenecek ve hiç kimse mağdur olmayacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan beklentimiz, günümüz şartlarında artan maliyetlere ve oranlara göre toplu taşıma ücretlerinin indirimli biniş; 2.75-3.25 TL, tam biniş; 4.25-4.75 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesidir. Ancak takdir kendilerine aittir."