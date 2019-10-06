Ankaralı hayvanseverlerin Seğmenler Parkı buluşması

Ankara Büyükşehir Belediyesi “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” kapsamında Başkent’te renkli bir etkinlik düzenledi. Hayvan hakları konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artmasını amaçlayan çalışmalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, Başkentli hayvanseverleri Seğmenler Parkı’nda buluşturdu.

HAYVANSEVERLERDEN TEŞEKKÜR

Ankara’da ilk kez düzenlediği Hayvan Çalıştayı ile tüm STK’larla iş birliği yapma kararı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Seğmenler Parkı’nda düzenlenen etkinliğe de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, hayvanseverlerle bir araya gelen ve hayvan malzemeleri satışı yapılan stantları ziyaret eden Başkan Yavaş’a, Başkentliler hayvan hakları konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ettiler.

SEĞMENLER PARKINDA EN RENKLİ GÜN

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Hacettepe Üniversitesi Müzik Topluluğu’nun konseriyle keyifli bir gün geçiren Başkentliler, K-9 Arama Kurtarma köpek gösterisi ile Uluslararası Köpek Eğitmeni Tarkan Özvardar’ın köpek gösterisini ilgiyle izledi.

Özellikle çocukların hayvanlarla iç içe zaman geçirmesi ve hayvan sevgisinin aşılanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, hayvanlar yararına kurulan stantlarda yapılan satışlar da yoğun ilgi gördü.

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileriyle hayvanların sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Etkinliğe katılanlarla tek tek fotoğraf çektiren Başkan Yavaş, hayvan yetiştiriciliği eğitimi alan 44 gönüllüye de teşekkür belgelerini takdim etti.

Yüzlerini boyatan çocuklar ayrıca park içine kurulan mini hayvanat bahçesi sayesinde hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvan dostu bir belediye olmak için bu tür etkinliklerin sayısını artıracaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“İnsanlara hayvan sevgisini ancak çocukken öğretebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş her konuda bize tam destek veriyor. Ankaralı hayvanseverlerle birlikte daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu ve ancak bu etkinlikler sayesinde bilinçlenmenin mümkün olacağını söyleyen hayvansever vatandaşlardan Kaan Hanay, “Sokakta çok sayıda sahipsiz hayvan var. Bu tarz etkinliklerin arttırılmasının insanlarda duyarlılığı daha üst seviyelere getireceğine inanıyorum” derken, Bedia Özer adlı bir başka vatandaş ise, “Petshoplardan satın almak yerine sahipsiz hayvanlar, barınaklar ya da sokaktan sahiplenilmeli” diye konuştu.