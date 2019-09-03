Ankaralı Servisçiler "Tuncay Elmadağlı" dedi

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda 3 liste gidilen seçimde Tunçay Elmadağlı, 1,5 yılın ardından 1249 oy ile oda başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde Tunçay Elmadağlı, 1,5 yılın ardından oda başkanlığı görevini yeniden devraldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’in divan başkanlığını yaptığı olağanüstü genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan başkan adayları seçilmeleri halinde yapacakları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

3 LİSTELİ SEÇİM

Konuşmaların ardından 3 liste ile gidilen seçimde oda üyesi servisçiler akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılarak verilen oylar sayıldı. Sandıklardan çıkan geçerli 2121 oydan Tunçay Elmadağlı 1249 oy alarak 1,5 yılın ardından yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Halil İbrahim Seyfi 777 oy alırken, 3. aday Zeki Yıldırım ise 95 oyda kaldı.

HAK HAK EDENE TESLİM

Sonuçların ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Tuncay Elmadağlı, oda üyesi servisçi arkadaşlarının teveccühü ile tekrar göreve gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Öncelikle Genel kurul sonuçlarının servisçi esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. Servisçi esnafımız seçimini yapmış, hakkı hak edene teslim etmiştir. Bundan sonraki süreçte yeni yönetimimizle birlikte servisçi esnafımıza en iyi hizmeti vermek için bütün gayretimizle çalışacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Sen ben kısır çekişmelerine girmeden, sorunlarımızı ancak ortak akıl ile çözebiliriz. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenerek hareket edeceğiz. Servisçi esnaf teşkilatı bir ailedir. Oda hepimizin. Hep birlikte mesleğimize, geleceğimize sahip çıkmalıyız. 1,5 yılın ardından yeniden başlarken olağanüstü genel kurulumuza katılan ve seçimde oy veren/vermeyen tüm üyelerimize, herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tuncay Elmadağlı başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Tunçay Elmadağlı (Başkan), Yahya Ayrak, Hüseyin Vural, Kaya Dinçer, Ertuğrul Baydar, Tekin Bektaş, Ahmet Sipahi, Hasan Yıldırım, Emrullah Sarı, İsa Karapolat, İlyas Aktürk.

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Murat Solak, Turgay Yazbahar, Erdem Küçükkasap.