Ankaralılar Derneği'nden geleneksel aşure ikramı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Camii avlusunda gerçekleştirilen programa AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, AHİD Şube Başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yaman, “Aşure birlik ve bütünlük simgesidir. Ben'i aşıp, 'biz' olabilmek demektir. 'Ben' olmaktan sıyrılıp, 'biz' olmanın bilincini insanların özüne yüklemektir. Peygamberlerin dualarının kabul olduğu bu mübarek aylarda birlik ve beraberliğimiz için dua edelim. “ dedi.

"Kerbela gibi acı olayların yaşanmamasını dilerim" diyen Yaman, “Allah’tan diliyorum ki gönül coğrafyamızda olan savaşlar son bulsun. Mazlum coğrafyalardaki akan kanlar dursun. Sınır ötesinde operasyon yapan askeri güçlerimize Rabbim güç ve kuvvet versin. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. “ diye belirtti.

Aşuremiz hayırlı olsun diyen Çetinkaya, “Birlik, beraberlik, dayanışmanın sembolü, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure programında sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çok güzel temennilerle açılışı yapacağız. Mübarek ve bereketli olsun, Cenab-ı Allah aşuremizi ve dualarımızı kabul etsin. Hayırlı ve mübarek olsun. “ diyerek sözlerini tamamladı.