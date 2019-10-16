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Ankaralılar Sports Weekend’de eğlenceli anlar yaşadı

Ankaralı spor tutkunları Bilkent Center’da düzenlenen Sports Weekend’de eğlenceli anlar yaşadı. 2 gün boyunca süren etkinliğe Ankaralı spor tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Haberleri 16.10.2019, 11:34 16.10.2019, 11:39 Tuğçe Hanım
Ankaralılar Sports Weekend’de eğlenceli anlar yaşadı

Ankaralı spor tutkunları Bilkent Center’da düzenlenen Sports Weekend’de eğlenceli anlar yaşadı. 2 gün boyunca süren etkinliğe Ankaralı spor tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 20. yılını kutlayan ve yenilenerek bünyesine birçok ulusal firmayı dahil eden Bilkent Center, hafta sonu spor meraklılarını ağırladı. Açık otoparkta yer alan etkinlikte yetişkinler için outdoor parkuru, çocuklar için ise tırmanma duvarının yer aldığı oyun parkının yanı sıra basketbol ve tenis workshopları ve atölyeler düzenlendi.

Etkinlikler Gün Boyu Sürdü

Sports Point Ekstrem özel ürün ve indirim satış çadırlarının yer aldığı etkinlikte Sports Internatıonal hocalarının grup dersleri de yer aldı.Sports International’ın deneyimli eğitmenleri Strong by Zumba, Extreme Fit, Hip Hop ve H.I.I.T programları özel şovlar ve sunumlarla ziyaretçilere renkli performanslar sergiledi. Doğaya ve spora tutkuyla bağlı olanların markası SPX bünyesinde yer alan Salomon, Rossignol, Burton, Babolat ürünleri de etkinliğe özel indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

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